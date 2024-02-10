Атака дронами по Харкову: РФ вдарила по нафтобазі – в ОВА попередили про загрозу

Окупаційні війська Росії атакували дронами нафтобазу у Харкові – вони вдарили по складу паливно-мастильних матеріалів. Хоча пожежу вдалося локалізувати, але загроза ще залишається.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, всього було запущено щонайменше 10 дронів з ворожої території, збили вісім, два – вдарили по нафтобазі.

"Під час влучання стався витік палива. Воно спалахнуло, ця вогняна суміш охопила чотири вулиці, у людей фактично не було шансу і часу вийти фізично навіть з будинків", - сказав голова ОВА.

Пожежа знищила 15 будинків, загинули семеро осіб, серед них троє дітей. Тіло немовляти ще шукають. В одному з будинків загинула сім'я з п'яти осіб.

Синєгубов додав, що через масштабну пожежу було евакуйовано 50 людей, чотирьох врятували фактично з вогню, зокрема, дитину.

"Ще зберігається небезпека повторного витоку палива. Один резервуар ще повністю заповнений. наразі наші підрозділи ДСНС локалізували пожежу, однак небезпека ще зберігається. Місце події охороняється, у випадку необхідності розширимо зону евакуації й відселення", - резюмував Синєгубов.

Нагадаємо, у Харкові внаслідок атаки дронами загинула літня пара з інвалідністю – подробиці трагедії.

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