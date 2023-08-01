Атака дронами по Харкову: Зеленський розповів деталі удару

У Харкові дрон окупантів влучив у гуртожиток.

Президент України Володимир Зеленський розповів деталі удару по Харкову ворожими дронами у ніч проти 1 серпня. Він зазначив, що міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів щодо ситуації та атак по прикордонних областях і нічного удару дронами по місту.

Про це глава держави написав у Telegram.

"Ворог атакував Харків п’ятьма "Шахедами". Всі служби на місцях влучання, працюють", - йдеться у повідомленні.

Очільник СБУ, генерал Василь Малюк доповідав про завершення робіт з усунення наслідків обстрілу Кривого Рогу, Херсона.

"Заслухав Головкома Залужного щодо ситуації на фронті. Також доповіли командувачі Сирський і Тарнавський. Деталі застосування ППО – командувач Олещук. Була й закрита доповідь начальника ГУР Буданова", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, російські загарбники вночі 1 серпня атакували Харків дронами-камікадзе. Щонайменше є два влучання: одне – у будівлю професійно-технічного училища, друге – у центральній частині міста. У місті спалахнула пожежа, дрон зруйнував два поверхи одного з гуртожитків.

За даними обласного центру екстреної медичної допомоги, інформація про постраждалих не надходила, додав очільник ОВА.

За даними прокуратури, безпілотники на Харків запустили з Бєлгородської області РФ.

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