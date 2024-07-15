Атака дронами по Криму: "прилетіло" у військову частину – подробиці, фото

Кримський півострів був під атакою безпілотників.

Тимчасово окупований Крим у ніч проти 15 липня атакували дрони. Вибухи зокрема лунали у районі Севастополя та мису Фіолент.

Як пише "Крымский ветер", вночі були "прильоти" по військовій частині окупантів в районі мису Фіолент. Це дивізіон ЗРК С-400/С-300 зі складу 12-го зенітного ракетного полку (в/ч 85702).

Внаслідок атаки, ймовірно, пошкоджено одну зі станцій радіолокації, також був вибух на позиції С-400. Військова частина росіян розташована серед дачних кооперативів, тому на дачні будинки падали уламки БпЛА.

Дрони атакували у Криму військову частину / Фото: Telegram / Крымский ветер

Дрони атакували у Криму військову частину / Фото: Telegram / Крымский ветер

Видання "Крим. Реалії" повідомляє, що, за твердженням так званого губернатора Севастополя Михайла Развожаєва, дрон був збитий у районі мису Фіолент.

"За інформацією від Рятувальної служби Севастополя, на цей момент зафіксована інформація про падіння уламків у районі Фіоленту на території одного приватного будинку", - заявив Развожаєв.

У Севастополі також оголошувалась загроза балістики. Пізніше Міноборони РФ заявило, що над Кримом було збито шість безпілотників.

Нагадаємо, за даними ГУР, росіяни частково відновили в Криму склад ядерної зброї "Феодосія-13".

Читайте також провідні новини дня: