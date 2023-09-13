Атака дронами по Одещині: є руйнування та 7 поранених (фото з місця ударів)

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Внаслідок російської атаки безпілотниками по півдню Одещини в ніч проти 13 вересня постраждали семеро людей, пошкоджено об’єкти припортової та цивільної інфраструктури.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора України.

Наслідки атаки по Одеській області

За даними слідства, протягом ночі 13 вересня російські окупанти влаштували масовану атаку дронами-камікадзе по населених пунктах півдня Одеської області. Внаслідок атаки постраждали шестеро водіїв вантажівок та один місцевий житель. Усіх поранених доправлено до лікарні. Один із водіїв перебуває у вкрай важкому стані.

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Окрім того, внаслідок ворожої атаки пошкоджено об’єкти припортової та цивільної інфраструктури, а також стоянка вантажного автотранспорту.

"За процесуального керівництва Ізмаїльської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", – повідомили в Офісі генпрокурора.

Там додали, що прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.

Фото з наслідками атаки дронами по Одеській області 13 вересня / Фото: Прокуратура Одеської області

Фото з наслідками атаки дронами по Одеській області 13 вересня / Фото: Прокуратура Одеської області

Фото з наслідками атаки дронами по Одеській області 13 вересня / Фото: Прокуратура Одеської області

Фото з наслідками атаки дронами по Одеській області 13 вересня / Фото: Прокуратура Одеської області

Що відомо про нічну атаку по Одеській області

Окупанти кілька годин атакували Одещину дронами-камікадзе в ніч проти 13 вересня і влучання по цивільній інфраструктурі Подунав'я. Сили ППО знищили 32 безпілотники.

Загалом протягом ночі росіяни запустили по Одещині, а також по Сумщині 44 дрони Shahed-136/131.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Понад 30 дронів кілька годин атакували Одещину! Перша інформація про влучання

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