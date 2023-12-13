Атака дронами по Одесі та області: нові деталі про поранених і руйнування (фото, відео)

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Російська нічна атака дронами-камікадзе по Одещині 13 грудня припала по об’єктах цивільної та припортової інфраструктури самої Одеси та області. Внаслідок атаки є поранені та руйнування.
Про це повідомили Одеська обласна прокуратура та ДПСУ.
Збиті дрони на Одещині
За повідомленням Держприкордонслужби, російські війська вночі спробували атакувати ударними безпілотниками південні регіони України.
"Прикордонники Білгород-Дністровського загону, у складі мобільних вогневих груп Сил оборони півдня, уразили ворожий дрон влучними пострілами. Після влучання безпілотник впав у воду", – йдеться в заяві ДПСУ.
Там також опублікували фото і відео роботи ППО по російських дронах.
Наслідки атаки по Одеській області 13 грудня
Водночас в обласній прокуратурі поінформували, що окупанти ввечері 12 грудня атакували дронами типу Shahed-136/131 об’єкти цивільної та припортової інфраструктури Одеси та області.
Внаслідок атаки в Одесі було поранено двох працівників комунального авторемонтного підприємства. Постраждалих доправили до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.
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Суттєвих руйнувань зазнали приміщення автомайстерні, знищено три автомобілі та пошкоджено ще 11 авто.
Водночас в Одеському районі через атаку ворога пошкоджено будівлю припортової інфраструктури.
На місці триває огляд і встановлюється повний перелік руйнувань та пошкоджень. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Нагадаємо, пізно ввечері 12 грудня війська РФ атакували дронами Одеську область. Сили ППО знищили всі дев’ять ворожих безпілотників, внаслідок падіння уламків сталися руйнування і постраждали люди.
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