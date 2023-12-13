Атака дронами по Одесі та області: нові деталі про поранених і руйнування (фото, відео)

Російська нічна атака дронами-камікадзе по Одещині 13 грудня припала по об’єктах цивільної та припортової інфраструктури самої Одеси та області. Внаслідок атаки є поранені та руйнування.

Про це повідомили Одеська обласна прокуратура та ДПСУ.

Збиті дрони на Одещині

За повідомленням Держприкордонслужби, російські війська вночі спробували атакувати ударними безпілотниками південні регіони України.

"Прикордонники Білгород-Дністровського загону, у складі мобільних вогневих груп Сил оборони півдня, уразили ворожий дрон влучними пострілами. Після влучання безпілотник впав у воду", – йдеться в заяві ДПСУ.

Там також опублікували фото і відео роботи ППО по російських дронах.

Момент збивання російських дронів-камікадзе в Одеській області / Фото: Державна прикордонна служба України

Наслідки атаки по Одеській області 13 грудня

Водночас в обласній прокуратурі поінформували, що окупанти ввечері 12 грудня атакували дронами типу Shahed-136/131 об’єкти цивільної та припортової інфраструктури Одеси та області.

Внаслідок атаки в Одесі було поранено двох працівників комунального авторемонтного підприємства. Постраждалих доправили до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.

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Суттєвих руйнувань зазнали приміщення автомайстерні, знищено три автомобілі та пошкоджено ще 11 авто.

Водночас в Одеському районі через атаку ворога пошкоджено будівлю припортової інфраструктури.

На місці триває огляд і встановлюється повний перелік руйнувань та пошкоджень. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Наслідки атака дронами-камікадзе по Одеській області / Фото: Прокуратура Одеської області

Наслідки атака дронами-камікадзе по Одеській області / Фото: Прокуратура Одеської області

Дрон-камікадзе "Герань-2" в Одеській області / Фото: Прокуратура Одеської області

Нагадаємо, пізно ввечері 12 грудня війська РФ атакували дронами Одеську область. Сили ППО знищили всі дев’ять ворожих безпілотників, внаслідок падіння уламків сталися руйнування і постраждали люди.

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