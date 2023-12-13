Атака дронами по півдню України: як ППО збивала безпілотники із ПЗРК "Ігла" – відео

У Повітряних силах ЗСУ показали відео роботи протиповітряної оборони по російських безпілотниках під час нічної атаки по півдню України.

Кадри опублікував командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

На відео – збиття шахедів із ПЗРК "Ігла" та зенітного ракетного комплексу від повітряного командування "Південь".

"Успішне застосування по "шахедах" ПЗРК "Ігла" із тепловізійним обладнанням. Завдяки такій модернізації мобільні вогневі групи Повітряних Сил стають ще ефективнішими в темну пору доби", - прокоментував Олещук.

Нагадаємо, ввечері 12 грудня російські окупанти атакували ударними дронами Одеську область. Армія РФ спрямувала безпілотники по об'єктах цивільної інфраструктури регіону – подробиці про поранених і руйнування (фото, відео).

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