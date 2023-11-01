Атака дронами Полтавщини та потужні обстріли Херсонщини: як минула ніч у регіонах

Ніч проти 1 листопада у більшості областей України минула відносно спокійно.

Обласні державні адміністрації прозвітували, яка ситуація у регіонах станом на ранок середи, 1 листопада, і як минула ніч у містах України.

Полтавщина

Цієї ночі ворог неодноразово атакував Полтавщину БпЛА. Є влучання по нафтопереробному заводу в Кременчуці, внаслідок чого виникла пожежа. Наразі ситуація контрольована, пожежа ліквідована. Попередньо – без постраждалих. Інформація про руйнування з’ясовується. Частину ворожих безпілотників збито силами ППО.

Кіровоградщина

Вчора ввечері було збито дрон, уламками пошкоджено залізничну контактну мережу. Минулося без постраждалих і руйнувань цивільної інфраструктури. Ремонтна бригада оперативно полагодила пошкоджену ділянку.

Чернігівщина

За добу – 12 обстрілів (104 вибухи). Ворог стріляв із мінометів, артилерії та АГС по Новгород-Сіверському та Чернігівському районах. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина

Сьогодні зранку росіяни здійснили обстріл Краснопільської громади. Зафіксовано 4 вибухи з міномета.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 28 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 139 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Великописарівська, Глухівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Есманська громади.

Середино-Будська громада: з ворожого БПЛА здійснено скидання одного вибухового пристрою. Внаслідок скидання боєприпаса пошкоджено продуктовий магазин.

Зноб-Новгородська громада: внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено приватний будинок. Краснопільська громада: внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено лінію електромережі.

Запорізька область

За минулу добу – 183 обстріли; жителі 26 населених пунктів опинилися під ворожим вогнем. Рашисти здійснили 24 БПЛА-атаки по Запасному, Гуляйполю, Новодарівці, Чарівному, Малинівці, Білогір'ю, Малій Токмачці, Новоіванівці, Червоній Криниці, Малим Щербакам та П'ятихаткам, 4 РСЗВ-обстріли Левадного, Темирівки й Роботиного, а також авіаційні удари по Оріхову й Малинівці.

По території Гуляйполя, Оріхова, Новоандріївки, Червоного, Щербаків, Левадного, Полтавки, Лугівського, Верхньої Терси, Кам'янського, Степового, Плавнів, Лобкового та інших міст і сіл на лінії вогню припало 153 артобстріли.

Цивільне населення не постраждало, однак ураження зазнали об'єкти інфраструктури, житлові будинки та господарчі споруди – надійшло 8 повідомлень.

Дніпропетровщина

Протягом вчорашнього дня три громади Нікопольщини потрапили під ворожий удар – Марганецька, Покровська та Червоногригорівська. Вгатив агресор і по самому Нікополю. Загалом – 4 артилерійські обстріли та 2 атаки дронами-камікадзе. Пошкоджений інфраструктурний об’єкт. Без жертв.

Пізно ввечері оборонці з ПвК "Схід" збили над Дніпровським та Криворізьким районами 2 безпілотники. 25 артилерійських снарядів спрямував ворог цієї ночі на Нікопольщину. Ворог бив по районному центру та Марганецькій громаді. Загалом обстрілював населені пункти 5 разів. Без постраждалих.

Харківщина

Сьогодні зранку окупанти вдарили по об’єкту інфраструктури у м. Куп'янськ. Деталі з’ясовуються, без постраждалих.

Сьогодні вночі ворог вдарив КАБ по с. Подоли Куп'янського району, пошкоджено 2 приватних будинки. Без постраждалих.

Вчора ворог із РСЗВ обстріляв смт Білий Колодязь Чугуївського району, пошкоджено 4 приватні будинки. Внаслідок обстрілів з РСЗВ с. Юрченкове Чугуївського району пошкоджено 2 приватні будинки.

Також вчора ворог завдав удару двома керованими авіабомбами по с. Чернещина Ізюмського району. Пошкоджено 2 будинки, трансформаторна будка, ангар.

В с. Курилівка Куп'янського району обстрілом пошкоджено приватний будинок.

Внаслідок обстрілу м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено приватне домогосподарство, 3 приватні будинки та адміністративні будівлі, горіла будівля майстерні, 2 трактори та автомобіль.

В с. Петропавлівка Куп'янського району обстрілами пошкоджено житловий будинок, сталася пожежа. Загинув чоловік близько 50 років. Зазнала поранення жінка 52 років.

У селі Велика Комишуваха Барвінківської громади на невідомому вибуховому пристрої у власному дворі підірвався чоловік 1963 року народження. Постраждалого госпіталізовано.

Луганщина

Ворог знов спробував просунутися поблизу Надії, але штурми росіян були зупинені. Під артилерійські та мінометні обстріли потрапили Макіївка, Невське та Білогорівка. За добу противник здійснив 155 обстрілів (564 снаряди).

Донеччина

Під вогнем окупантів минулої доби – 18 населених пунктів: Авдіївка, Красногорівка, Курахове, Залізне, Селидове, Курдюмівка, Очеретине, Південне, Північне, Щербинівка, с.Андріївка, с.Бердичі, с.Нетайлове, с.Галицинівка, с.Єлизаветівка, с.Новоукраїнка, с.Орлівка, с.Рай-Олександрівка

Пошкоджено 29 житлових будинків, 4 споруди промислових баз, 11 господарчих споруд, 3 цивільних автомобіля, 2 ЛЕП, гараж, магазин, школу, гідротехнічну споруду. За добу на Донеччині: одна людина загинула, 4 – поранено.

Миколаївщина

Вчора зранку та сьогодні вночі ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії та м. Очаків, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки. Постраждалих немає.

Також вчора ворожі удари фіксувалися по населених пунктах Яселка і Дмитрівка Куцурубської громади. Поранень зазнали двоє людей. Пошкоджено житлові будинки та господарські споруди.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 94 обстріли (510 снарядів), з них по м. Херсон — 8 обстрілів (24 снаряди).

Вчора ворог поцілив у автобазу у Херсоні. Внаслідок ракетного удару знищено складські приміщення, пошкоджено щонайменше півдесятка транспортних засобів. Постраждали двоє працівників. У 34-річного водія – поранення ніг, а у двірника, 58 років, травмована голова. Зараз потерпілі перебувають у лікарні.

Окупаційні війська атакували Велетенське Білозерської громади. Постраждала 82-річна жителька, яка перебувала на подвірʼї будинку. ЇЇ стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

Під час евакуації з Одрадокам'янки росіяни спрямували дрон-камікадзе в автомобіль, яким вивозили людей. Двоє волонтерів БФ "Спадщина" отримали контузію. Зараз їхньому життю та здоров’ю нічого не загрожує.

Вчора ввечері противник здійснив ракетний удар по с. Чайкине Бериславського району, внаслідок чого загинув чоловік.

Близько 23:00, внаслідок обстрілу Берислава, поранень середньої тяжкості зазнали 28-річний чоловік та 21-річна жінка. Всього за добу по області: одна людина загинула, 8 – дістали поранення.

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