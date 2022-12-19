Атака дронами України: у Повітряних силах розповіли, як та чому Росія змінила тактику ударів

У понеділок, 19 грудня, Росія знову атакувала територію України іранськими безпілотниками. Під удар вчергове потрапили об'єкти критичної інфраструктури. Від моменту, коли Україну вперше атакували дронами, Росія змінила тактику їхнього застосування проти України.

Про це в ефірі телеканалу FreeДОМ розповів речник Командування Повітряних сил України Юрій Ігнат.

За його словами, Росія відмовилася від денних атак безпілотниками.

"У ранковий та денний час вони завдають ударів крилатими ракетами, переважно Х-101, "Калібр". "Шахеди" застосовуються переважно вночі вже досить тривалий час. Спочатку вони атакували вдень, починаючи від 13 вересня, коли перший дрон був помічений та збитий у Куп’янську Харківської області. Потім вони почали дрібними групами прориватися на Одещині, Миколаївщині, Харківщині – по 5-6, по 10 і до 20. Ворог вивчав, як реагує на нього наша протиповітряна оборона. Потім вони почали застосовувати їх уночі, побачивши, що їх і зі стрілецької зброї дістають", – пояснив Ігнат.

Зараз Росія використовує дрони-камікадзе в основному в часовому проміжку від 23:00 до 5:00. Це дозволяє ворогові візуально приховувати свої цілі.

"На жаль, наші винищувачі – морально застарілі, і це ускладнює збивання "Шахедів". Тому основа на сьогоднішній день – таки зенітно-ракетні війська… Просто нам потрібні літаки кращої якості для того, щоб наші льотчики робили це ефективніше", – зазначив Юрій Ігнат.

Атака дронами Києва та області 19 грудня

У понеділок вранці, 19 лютого, Росія атакувала безпілотниками Київ та Київську область. Сили протиповітряної оборони України збили 30 з 35 іранських дронів.

Над Києвом зафіксували понад 20 безпілотників, 15 з яких вдалося знищити.

Крім того, військові на півдні країни збили 10 іранських безпілотників, які застосувала Росія для атаки проти України.

Цілями росіян, як завжди, були об’єкти кричної інфраструктури. Як розповіли в "Укренерго", найскладніша ситуація склалась в центральному, східному та дніпровському регіонах. Запроваджено графіки аварійних відключень в Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Житомирській, Чернігівській, Черкаській, Київській областях та м. Київ.

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