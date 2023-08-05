Атака дронів на "Оленегорський горняк" може поставити під загрозу експорт російської нафти

Внаслідок атаки на російський десантний корабель "Оленегорський горняк" у бухті Новоросійська виникла загроза припинення експорту нафти РФ, яка є одним з джерел фінансування війни проти України.

Про це пише Financial Times.

Як зазначає видання, атака на нафтоекспортну інфраструктуру Росії, ймовірно, викличе занепокоєння в Білому домі та інших західних столицях, оскільки там тривалий час очолювали зусилля, щоб уникнути зростання цін на нафту перед президентськими виборами у США.

"Новоросійськ є головним чорноморським нафтовим портом Росії. За день він експортує приблизно 600 тисяч барелів нафти. Також цей порт є пунктом експорту нафти з Казахстану, де закінчується лінія Каспійського трубопровідного консорціуму. Тим часом у Казахстані заявили, що інфраструктурі трубопроводу не було завдано жодної шкоди", - йдеться у повідомленні.

Колишній аналітик ЦРУ Геліма Крофт припускає, що атака може призвести до скорочення постачання російської нафти на ринок. Вона додає, що Україну буде важче підтримувати на тлі енергетичної кризи.

Нагадаємо, внаслідок атаки на великий десантний корабель "Оленегорський горняк" морськими дронами, його найімовірніше, виведуть з експлуатації та посадять на мілину.

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