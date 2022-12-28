Атака дронів 28 грудня: скільки Shahed-136 вдалось збити і які міста під загрозою

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що багато іранських дронів Shahed-136 ввечері, 28 грудня, вдалось збити, проте частина полетіла у бік Умані. Під загрозою також і Одеса.

Про це він написав на своєму телеграм-каналі.

"Скрізь є багато збиттів. 7 хв тому пролетіло 2 мопеди повз Первомайська у бік Умані. На радарі видно не було. І Одеса також під загрозою", - написав Кім.

Нагадаємо, ввечері в Україні у деяких областях оголосили повітряну тривогу. Віталій Кім повідомив, що є загроза ударів іранськими дронами-камікадзе.

Після цього у Дніпрі пролунало кілька вибухів. У місті працювала ППО. Наразі повітряна тривога триває.

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