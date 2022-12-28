Над Дніпропетровщиною ППО збила п'ять Shahed-136: що відомо

Росія знову атакувала Україну дронами.
У Дніпропетровській області ввечері, 28 грудня, ЗСУ збили п'ять іранських дронів Shahed-136.
Про це повідомили у Повітряному командуванні "Схід".
"На Дніпропетровщині підрозділами повітряного командування "Схід" знищено п'ять БПЛА противника (імовірно Шахеди). Зберігаємо святковий настрій!", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, ввечері, 28 грудня, Віталій Кім повідомив, що є загроза ударів іранськими дронами-камікадзе. Після цього в деяких регіонах України пролунала повітряна тривога.
Після цього у Дніпрі пролунало кілька вибухів. У місті працювала ППО. Наразі повітряна тривога триває.
Також Віталій Кім повідомив, що загроза ударів дронами зберігається. Під загрозою - Умань та Одеса.
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