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Над Дніпропетровщиною ППО збила п'ять Shahed-136: що відомо

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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2514
Час на прочитання
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Над Дніпропетровщиною ППО збила п'ять Shahed-136: що відомо

Фото: ТСН.ua

Росія знову атакувала Україну дронами.

У Дніпропетровській області ввечері, 28 грудня, ЗСУ збили п'ять іранських дронів Shahed-136. 

Про це повідомили у Повітряному командуванні "Схід". 

"На Дніпропетровщині підрозділами повітряного командування "Схід" знищено п'ять БПЛА противника (імовірно Шахеди). Зберігаємо святковий настрій!", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, ввечері, 28 грудня, Віталій Кім повідомив, що є загроза ударів іранськими дронами-камікадзе. Після цього в деяких регіонах України пролунала повітряна тривога. 

Після цього у Дніпрі пролунало кілька вибухів. У місті працювала ППО. Наразі повітряна тривога триває. 

Також Віталій Кім повідомив, що загроза ударів дронами зберігається. Під загрозою - Умань та Одеса. 

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Дата публікації
Перегляди
2514
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