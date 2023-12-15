Атака дронів і не тільки: як минула ніч у регіонах України

Ніч у регіонах України була неспокійною.

Ситуація в регіонах за даними обласних державних адміністрацій.

Хмельниччина: вчора вдень ворог атакував Хмельниччину ракетами. В Хмельницькому районі було чутно вибухи. Вночі сили ППО знешкодили 3 БпЛА типу "Shahed". Інформація про травмованих та руйнування не надходила. Дані щодо наслідків уточнюються.

Чернігівщина: за добу — 5 обстрілів (42 вибухи). Ворог обстрілював Корюківський та Новгород-Сіверський райони із мінометів та використав дрон-камікадзе, стріляв із "Градів".

Внаслідок вибуху у селі Новгород-Сіверської громади пошкоджено трансформаторну підстанцію та лінію живлення насосу водонапірної вежі.

Сумщина: вчора протягом дня росіяни здійснили 19 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 82 вибухи.

Ніч на Сумщині минула без обстрілів.

Запорізька область: минулої доби ворог завдав 87 ударів по 18 населених пунктах області.

Загарбники обстріляли з РСЗВ Малу Токмачку й Роботине, атакували 5 безпілотниками Новодарівку, Червоне, Малу Токмачку й Полтавку, а також вгатили авіаційним снарядом по Преображенці.

По території Гуляйполя, Білогір'я, Левадного, Новоданилівки, Полтавки, Роботиного, П'ятихаток, Степового, Лобкового та інших прифронтових міст і сіл прийшлося 79 артударів.

Дніпропетровщина: ввечері сили ППО збили крилату ракету над Дніпровським районом.

Опівночі — артилерійський обстріл Нікополя.

Ворожі снаряди пошкодили одне з підприємств міста. Минулося без жертв.

Харківщина: артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів.

ЗСУ в районі Синьківки Куп'янського району відбили 15 ворожих атак.

В результаті ворожого обстрілу смт Куп'янськ-Вузловий пошкоджено будівлю дитячого садка. Без постраждалих.

Луганщина: минулої доби загарбники штурмували східніше Тернів на Донеччині, що неподалік Невського.

По території Серебрянського лісництва загарбники вчора завдали авіаційний удар, також били з артилерії та мінометів. За добу противник здійснив 121 обстріл (523 снаряди).

Донеччина: минулої доби під вогнем перебували Авдіївка (житловий сектор, ПрАТ "АКХЗ"); Торецьк (будівля ДСНС, будівля Укртелеком, будівля поліції); село Щербинівка (за межами населеного пункту); с. Богданівка (околиці населеного пункту); с.Новобахмутівка с.

Миколаївщина: в ніч проти 15 грудня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено вісім ворожих БпЛА "Shahed-131/136".

Вчора та цієї ночі ворог завдавав артилерійські удари по м. Очаків та акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 102 обстріли (673 снаряди), з них по м. Херсон — 9 обстрілів (30 снарядів).

Росіяни поцілили у райони 29 населених пунктів області, підприємства та зерновий термінал у Херсонському районі.

Ворог обстріляв багатоквартирний будинок в Антонівці. В одній з осель поранення отримала 79-річна місцева жителька. Її доправили до лікарні. Медики надають потерпілій допомогу.

Також ворог вдарив по Центральному району Херсона. Постраждав 57-річний чоловік, який у момент обстрілу перебував на вулиці. На жаль, від отриманих поранень він помер у медичному закладі.

Також ворожим вогнем поранено 80-річну херсонку. Їй надають допомогу.

За добу по області одна людина загинула, ще 2 - дістали поранення.

Раніше стало відомо про нічний обстріл України, як відпрацювала ППО. Більше читайте у новині.

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