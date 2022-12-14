Атака дронів-камікадзе на Київ 14 грудня: подробиці, фото і відео

Російські окупанти 14 грудня атакували Київ та Київську область іранськими дронами-камікадзе Shahed-136. У столиці вранці в середу лунали вибухи. За попередніми даними, обійшлося без жертв, пошкодження отримали кілька будівель.

Начальник Київської військової міської адміністрації Сергій Попко повідомив, що завдяки ефективній роботі підрозділів ППО та РЕБ станом на 8:56 знищили 13 дронів-камікадзе, які запускали окупанти по Києву та області. За його словами, Київ зазнав дві хвилі атак. У результаті атаки у Шевченківському районі Києва чотири житлові будівлі було пошкоджено. Також уламки від збитого дрона впали на адмінбудівлю.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що у Київській області та над столицею ППО збили 10 "шахедів". Зокрема, у столиці знайшли уламок збитого російського дрона із написом "За Рязань!".

Окрім того, заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко розповів, що внаслідок атаки РФ у селі Вишневе, що в Київській області, пошкоджено приватний будинок.

Фото: Кирило Тимошенко / Facebook

Речниця ДСНС Світлана Водолага повідомила, що у Києві немає жертв та постраждалих від атаки іранських дронів.

Атаку прокоментував президент України Володимир Зеленський:

"Цей ранок терористи почали з 13 "шахедів". Попередньо, всі 13 збито нашими українськими ППО. Молодці, пишаюся! Шановні громадяни, дякуємо ППО і не забуваємо про сирени".

В ЗСУ розкрили подробиці атаки

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі всеукраїнського телемарафону на Youtube-каналі ТСН високо оцінив роботу ППО.

"Протиповітряна оборона повітряних сил спрацювала як завжди гарно. На даний час маємо 13 збитих БПЛА, баражуючих боєприпасів. Робота завершилась нещодавно таким результатом", - повідомив він.

За словами Ігната, дрони летіли зі східного напрямку - східного узбережжя Азовського моря.

"Це вже третя атака саме звідти дронів-камікадзе. Тактика, притаманна використанню цих БПЛА - це ніч, умови поганої видимості. Вночі їх візуально важко виявити тими засобами, які збивають їх - це і стрілецька зброя, і зенітні гармати. Тому радіолокаційні засоби виявляють ці БПЛА, а зенітно-ракетні комплекси та інші вогневі засоби їх збивають", - розповів речник Повітряних сил.

Як розповів Ігнат, ворог намагається використовувати для атак русла річок, і ті зони, де можуть бути певні слабкі місця ППО.

"Це все противник виявляє, робить розвідку напередодні завдання ударів, і таким чином намагається уникнути потрапляння в зону дії нашого ППО. Втім, результат доволі непоганий, 13 дронів збито. Інформація уточнюється, яка саме кількість була їх", - сказав він.

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