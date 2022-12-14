Атака дронів-камікадзе на Київ: у Генштабі повідомили подробиці та кількість збитих іранських Shahed-136

Окупанти 14 грудня завдали ударів іранськими ударними БпЛА “Shahed-136/131” з напрямку східного узбережжя Азовського моря по об’єктах критичної інфраструктури Київської області. Всі 13 БпЛА окупантів збито.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Командування додає, що авіація України протягом доби завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів окупантів.

У ЗСУ також повідомили подробиці щодо ситуації на фронтах.

Так, противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Лиманському напрямках.

Протягом доби ворог завдав 23 авіаційних та 7 ракетних ударів по цивільній інфраструктурі міст Курахове та Костянтинівка Донецької області . Також окупанти здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема і по місту Херсон.

. Також окупанти здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема і по місту Херсон. На Лиманському напрямку від вогневого впливу окупантів постраждали райони Площанки, Невського, Червонопопівки Луганської області та Діброви і Григорівки на Донеччині.

від вогневого впливу окупантів постраждали райони Площанки, Невського, Червонопопівки Луганської області та Діброви і Григорівки на Донеччині. На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли, зокрема, по районах населених пунктів Андріївка, Благодатне, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Курдюмівка, Диліївка, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області. Завдав авіаудару неподалік Ступочки.

противник здійснив обстріли, зокрема, по районах населених пунктів Андріївка, Благодатне, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Курдюмівка, Диліївка, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області. Завдав авіаудару неподалік Ступочки. На Авдіївському напрямку зафіксовано обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії позицій наших військ біля Невельського, Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки на Донеччині.

"Підтверджено вогневе ураження 12 грудня поточного року району зосередження загарбників біля Вербового Запорізької області. Знищено до 10 одиниць озброєння і військової техніки різного типу, втрати серед військовослужбовців противника уточнюються", - додають у Генштабі.

Ворог і далі використовує мережу цивільних закладів охорони здоров’я на тимчасово окупованій території для лікування поранених військовослужбовців окупаційних військ та найманців приватних військових кампаній. Так, у місті Луганськ, на території міського шкірно-венерологічного диспансеру проходять лікування поранені представники ПВК “вагнер”.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України, в тойже час, уразили 2 пункти управління та 8 районів зосередження особового складу ворога", - повідомляє командування ЗСУ.

Нагадаємо, російські окупанти 14 грудня атакували Київ та Київську область іранськими дронами-камікадзе.

Пізніше речниця ДСНС Світлана Водолага повідомила, що у Києві немає жертв та постраждалих.

Додамо, що є повідомлення з Ірану щодо рішення визнати постачання безпілотників для Росії.

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