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- Війна
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Атака дронів на Київ: через падіння уламків на даху будинку утворилася величезна діра
Внаслідок падіння уламків у Києві є руйнування.
Уночі 4 травня армія РФ атакувала Київ дронами. На даху будинку внаслідок падіння уламків утворилася величезна діра.
Про це повідомляють “Новини Live”.
Як зауважили у поліції, руйнування зафіксовані у трьох районах столиці — Святошинському, Шевченківському та Оболонському. Загалом постраждало 11 людей.
Нагадаємо, що поліція показали фото наслідків атаки БпЛА на Київ.