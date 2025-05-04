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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
439
Час на прочитання
1 хв

Атака дронів на Київ: через падіння уламків на даху будинку утворилася величезна діра

Внаслідок падіння уламків у Києві є руйнування.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Атака на Київ 4 травня

Атака на Київ 4 травня / © ДСНС

Уночі 4 травня армія РФ атакувала Київ дронами. На даху будинку внаслідок падіння уламків утворилася величезна діра.

Про це повідомляють “Новини Live”.

Як зауважили у поліції, руйнування зафіксовані у трьох районах столиці — Святошинському, Шевченківському та Оболонському. Загалом постраждало 11 людей.

Нагадаємо, що поліція показали фото наслідків атаки БпЛА на Київ.

Дата публікації
Кількість переглядів
439
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