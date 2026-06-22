Атака на НПЗ у Москві 18 червня / © Exilenova+

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Україна завдала серії нищівних ударів по військових та стратегічних об’єктах у глибокому тилу РФ, а також на тимчасово захоплених українських територіях. Масовані нальоти безпілотників та точкові ракетні «прильоти» не лише паралізували російське нафтоперероблення та військову логістику від Москви до Криму, а й викликали паніку серед окупантів та серйозний обвал на російських ринках.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про удари ЗСУ по Росії та окупованих територіях останніми днями.

Масштабна атака дронів на Москву 16 та 18 червня

Уранці 16 червня Москву масовано атакували безпілотники — це змусило місцевих жителів неабияк понервувати через гучні вибухи. Мер міста Сергій Собянін відзвітував про нібито 60 збитих дронів, проте наслідки кажуть самі за себе: чотири ключові аеропорти російської столиці — «Внуково», «Шереметьево», «Домодедово» та «Жуковский» — повністю зупинили роботу, заблокувавши авіасполучення. Крім того, під удар потрапив головний московський нафтопереробний завод, де після «прильоту» спалахнула потужна пожежа.

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Згодом, 18 червня, російська столиця зазнала одних з наймасштабніших ударів за весь час ведення бойових дій. Численні ударні безпілотники досягли території Московського нафтопереробного заводу, повністю паралізували роботу цивільної авіації та змусили правоохоронні органи закрити кілька найбільших автомагістралей міста та його околиць.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: МОСКОВСЬКИЙ НПЗ — ЗНИЩЕНО! ППО пропустила і в окупованому КРИМУ!

Після «прильотів» по нафтопереробному заводу росіяни почали масово публікувати у соцмережах відео з наслідками ударів, бідкаючись на камеру та закликаючи тікати з міста. Особливо вірусним став запис емоційної істерики одного з москвичів: чоловік на тлі вибухів і звуків стрілянини не стримував емоцій, матюкався через заводи, які палали, та кричав, що «вся Москва горить», тож час якнайшвидше звідти тікати.

Дата публікації 08:13, 18.06.26 Кількість переглядів 368 "Вся Москва горить": росіяни ниють через вибухи та пожежі і просять завершення війни

Тим часом українці відверто тішилися ранковій «бавовні» в Росії — соцмережі миттєво вибухнули хвилею дотепних мемів та жартів.

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Президент України Володимир Зеленський, коментуючи удари по об’єктах на території РФ та окупованих територіях України, назвав їх «далекобійними санкціями» та наголосив на необхідності знищення інфраструктури, яка забезпечує російську воєнну машину.

«Нафтовий дощ» та удар по економіці — наслідки атаки дронів на Москву

Після ударів по Московському НПЗ російську столицю накрив справжній «нафтовий дощ». Жителі міста масово викладали у соцмережі кадри з автомобілями, вікнами та одягом, які вкрилися густим шаром чорної сажі від масштабної пожежі на заводі.

© соцмережі

© соцмережі

Варто зауважити, що для Росії це вже не перша подібна екологічна катастрофа: нещодавно після «прильотів» по нафтобазі у Рибінську такий самий брудний осад пофарбував місцеві річки та дістався сусідньої Вологодської області.

На супутникових знімках від «Радіо Свобода» зафіксовано наслідки повторного удару українських дронів по Московському НПЗ у Капотні 18 червня. На кадрах чітко видно пошкодження резервуарів, зокрема й того самого, чию кришку вибухом підкинуло на десятки метрів угору.

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Атака на НПЗ в Москві — наслідки ударів / © Радіо Свобода

Атака на НПЗ в Москві — наслідки ударів / © Радіо Свобода

Також руйнувань зазнали установки первинної переробки нафти АВТ-6, а сліди пожежі помітні в інших куточках заводу та на сусідньому ринку «Садовод».

Як зазначають західні ЗМІ, атака безпілотників 18 червня сталася у незручний для Кремля момент, адже саме тоді у Казані, що за 800 кілометрів на схід від Москви, тривав саміт лідерів країн АСЕАН (Асоціації держав Південно-Східної Азії). Для Росії це перша офіційна зустріч такого рівня від початку повномасштабного вторгнення до України 2022 року.

Тож «прильоти» по столиці вщент рознесли ту ідеальну пропагандистську картинку «безпеки», яку Кремль так ретельно намагався продемонструвати іноземним делегаціям.

Окрім цього, атака на Москву 18 червня боляче вдарила по російській економіці: за даними The Moscow Times, індекс Мосбіржі обвалився на 2,32%, продемонструвавши найгірший результат від жовтня минулого року та просівши до мінімумів кінця 2024-го.

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Знову під ударом: наліт безпілотників на російську столицю 19 червня

У п’ятницю, 19 червня, Москву знову масовано атакували безпілотники, які заходили на місто з різних напрямків. Мер столиці Собянін відзвітував про нібито збиття понад 20 повітряних цілей, тоді як місцеві жителі традиційно почали викладати в Мережу відео польотів і бідкатися через вибухи.

Новий наліт підтвердили і в Україні — зокрема про масовану атаку з кількох векторів повідомив радник міністра оборони Сергій Стерненко. Через загрозу Росавіація обмежувала роботу аеропортів «Домодедово» та «Жуковский».

Дата публікації 13:21, 19.06.26 Кількість переглядів 209 Москва знову під ударом дронів

ЗСУ атакували десятки ключових об’єктів окупантів 18-20 червня

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, упродовж 18 та 19 червня українські війська провели серію результативних ударів по критичній інфраструктурі ворога, яка забезпечувала постачання та боєздатність російських військ.

Під прицілом опинилися логістичні вузли в окупованому Криму — ЗСУ поцілили в залізничні мости поблизу Роздольного та Владиславівки, через які окупанти перекидали техніку та підкріплення.

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Окрім цього, влучні «прильоти» зафіксували у безпосередній зоні бойових дій. Там вдалося накрити базу накопичення ворожого озброєння біля Сєвєродонецька, спалити великий склад із пальним у Маріуполі, а також ліквідувати пункти керування безпілотниками в Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях, зокрема біля Покровська, Сіверська, Воскресенки, Новоіванівки та Маліївки.

У ніч проти 20 червня Сили оборони завдали удару по автомобільному мосту через Генічеську протоку на Херсонщині. Ця переправа була критично важливою для загарбників, оскільки через неї йшло військове постачання з окупованого Криму для російських угруповань на південному фронті.

Окрім цього, на захопленій території Запорізької області, поблизу села Долинське, українським захисникам вдалося вполювати та знищити російський зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцирь-С».

Також напередодні під удар потрапили пункти керування ворожими безпілотниками, які росіяни розгорнули біля Соледара на Донеччині, в районі Грозового на Запоріжжі, а також на території самої РФ — поблизу населеного пункту Теребрено Бєлгородської області.

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У Кремлі вибухнули погрозами Україні

Після атаки на Москву 18 червня в Держдумі пролунали радикальні заяви. Депутат Держдуми РФ Олексій Журавльов, який обіймає посаду першого заступника голови оборонного комітету, закликав Кремль «почати воювати всерйоз» і пригрозив масованими ударами по українській логістиці, зокрема по залізничних шляхах, мостах та тунелях.

Своєю чергою помічник диктатора Росії Володимира Путіна Юрій Ушаков висловив невдоволення через нову атаку на Москву. З його слів, нібито подібні удари «не наближають особисті контакти» «фюрера» Володимира Путіна із президентом Володимиром Зеленським.

Водночас у Кремлі відкрито заявляють, що будуть продовжувати масовані обстріли України, цинічно називаючи їх «ударами відплати». Чергову істерику російських посадовців спровокував приліт 18 червня по нафтопереробному заводу в Москві. Водночас РФ традиційно ігнорує той факт, що сама вже понад чотири роки знищує українські міста та вбиває цивільних.

Зокрема, Дмитро Пєсков після заяв про нібито успішну роботу російської ППО зухвало пригрозив новими нальотами на Україну. Своєю чергою Дмитро Медведєв істерично оголосив, що жодних правил у війні більше немає, а Гаазькі конвенції втратили силу. Він пообіцяв лише нарощувати інтенсивність ударів, цинічно запевнивши, що єдиною межею для Росії залишається нібито «навмисне знищення мирних мешканців».

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Удари ЗСУ по критичних об’єктах у РФ

Упродовж 21 та в ніч проти 22 червня 2026 року Сили оборони України завдали масштабних і результативних ударів по критичних об’єктах у РФ та на окупованих територіях. За даними Генштабу ЗСУ, українські сили уразили центр космічного зв’язку «Дубна» в Московській області, де спалахнула велика пожежа, а також атакували інфраструктуру порту «Кавказ» у Краснодарському краї та два автомобільні пороми, які забезпечували південне угруповання ворога.

Паралельно під ударом опинилася сама Москва: попри заяви мера Сергія Собяніна про нібито збиття 19 безпілотників, у місті працювали екстрені служби.

У понеділок, 22 червня, Повітряні сили ЗСУ високоточними крилатими ракетами (ймовірно, Storm Shadow) рознесли підсанкційний Воронезький завод напівпровідникових приладів «Сборка» та авіаремонтний завод, які виготовляли критичну електроніку, матриці й транзистори для ракет Х-101, «Искандер-К» та комплексів «Панцирь-С1».

Атака на Воронеж

Атака на Воронеж

Атака на Воронеж

Окрім цього, в зоні бойових дій та в тилу ворога українські військові накрили полігон підготовки операторів БпЛА біля Дебальцевого на Луганщині, пункти керування дронами в районах Мирнограда й Перебудови на Донеччині, командно-спостережні пункти поблизу Ільок-Пеньковки (Бєлгородська область) та Покровська, а також знищили автомобільний міст біля Василівки Запорізької області, заблокувавши логістику окупантів.

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«Бавовна» у Криму: куди вдарили ЗСУ та що коїться на півострові

Серія потужних ударів Сил оборони України упродовж 20–22 червня 2026 року дестабілізувала логістику та інфраструктуру окупантів у Криму. У ніч проти 20 червня після вибухів спалахнув паливний резервуар на Таврійській ТЕС у районі Сімферополя, що знеструмило Алушту, Перевальне та навколишні села. Наступної ночі масована атака дронів охопила Бахчисарай, Керч, Нижньогірський, Красноперекопський райони, Октябрське й Красногвардійське.

У порту Керчі було успішно уражено військову логістику, нафтобазу та пором «Панагия», а на нафтовому терміналі в селищі Чушка (Краснодарський край РФ) загорілися три автомобільні пороми.

Атака на Керч / © Supernova+

Пожежа на поромі в районі Керчі / © скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський підтвердив удари по обидва боки Кримського мосту, подякувавши бійцям СБУ, СБС, ГУР та ССО за знищення чотирьох радіолокаційних станцій комплексів С-400 та двох комплексів «Панцирь».

Уранці 21 червня вибухи пролунали в Джанкої, Сімферополі та біля Севастополя, що призвело до масштабного колапсу енерго- і водопостачання, через який фейкове відомство «Вода Крыма» зафіксувало знеструмлення більшості насосних станцій. Гауляйтер Сергій Аксьонов оголосив про повне припинення вільного продажу пального, дозволивши заправляти лише спецтранспорт.

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Через зупинення поромної переправи на виїзді з півострова утворилися величезні черги з понад 710 автомобілів, а водіїв спрямували в обхід через окуповані Маріуполь та Мелітополь.

Журналістка ТСН Юлія Кирієнко повідомила, що російські військові вже евакуюють свої родини, а колаборанти підшукують житло в Краснодарському краї. До того ж окупанти запровадили фактичну комендантську годину: скоротили роботу транспорту, закрили торговельні центри після 20:00 та вимкнули вуличне освітлення.

Попри це, у ніч проти 22 червня вибухи повторилися у Феодосії, Сімферопольському районі та Армянську, де супутники зафіксували потужну пожежу й детонацію в будівлі прикордонної служби ФСБ Росії.

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