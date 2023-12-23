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Атака дронів на південь України: Гуменюк розповіла про наслідки ударів

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Атака дронів на південь України: Гуменюк розповіла про наслідки ударів

Знищений безпілотник. / Фото: facebook/Віталій Кличко

Минулося без жертв.

Пізно ввечері 22 грудня російські окупанти атакували безпілотниками південні області України. Більшість дронів сили ППО збили у межах Одеської області.

Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

"Сім дронів було спрямовано до нашої зони відповідальності. На Одещині відпрацювали і мобільні вогневі групи, і інші сили та засоби протиповітряної оборони. Результативно. Всі сім (БлПЛА - Ред.), які прямували, були знищені", - наголосила вона.

Втім, уламками від вибухової хвилі було пошкоджено один з навчальних закладів в Одеському районі. Минулося без постраждалих, наголосила Гуменюк. 

Нічна атака дронів 

Ворог знову атакував Україну безпілотниками у ніч проти 23 грудня. В Одеській області повітряна тривога тривала від 23:04 до 23:15. Крім того, дрони летіли на Хмельниччину. 

Повітряні Сили поінформували, що українські військові знищили 9 ворожих безпілотників у межах Одеської та Хмельницької областей.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Що сталося вночі? НОВИНИ 8:00 23 грудня 2023 року

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Дата публікації
Перегляди
566
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