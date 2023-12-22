Атака дронів на південні області: Гуменюк розповіла про цілі росіян

ППО знищила 17 дронів.
Вночі проти 22 грудня росіяни також активно атакували безпілотниками "Shahed" південь України. Найбільшого удару загарбники завдали на Миколаївщині.
"Основна маса бойової роботи припала на Миколаївську область. Там було знищено 10 дронів", - наголосила Гуменюк.
На Одещині пріоритетом загарбників традиційна була припортова інфраструктура.
"Намагалися поцілити саме по об'єктах, які пов'язані, зокрема, з зерновим коридором. Уламками збитого дрона пошкоджено одне зерносховище", - розповіла Гуменюк.
Там спалахнула пожежа. Її оперативно ліквідували співробітники, залучати рятувальників не довелося. Люди не постраждали.
Як повідомлялося, вночі проти 22 грудня РФ вдарила по Україні безпілотниками. Окупанти застосували 28 "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони 24 ударні БпЛА знищено.