Атака дронів на танкер SIG: Жданов пояснив, як Росія використовувала судно для війни проти України

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, чому російський танкер SIG є законною ціллю для ударів. Він зазначив, що цей танкер перевозив для окупаційних військ у Криму паливо.

Про це він розповів на своєму ютуб-каналі.

"Відбулася атака на кораблі в районі Керченської протоки, один із дронів влучив у танкер SIG. Це найбільший танкер у Чорному морі. Він водотоннажністю майже 5 тисяч тонн. Був побудований 2014 року і Росія почала його експлуатувати з 2014 року. Порт приписки у нього - Санкт-Петербург. Його перегнали сюди. Цей танкер уже встиг прославитися - він був основним для перевезення палива для сирійського угруповання рашистських військ", - пояснив експерт.

Олег Жданов додав, що під час росйсько-української війни це судно перевозило авіаційне паливо для російських окупантів у Криму.

"США внесли його до санкційного списку, і цей танкер став перевозити паливо тут - спеціалізувався на авіаційному паливі і перевозив для рашистських військ у Криму та на інших окупованих територіях України. Бункери танкера були порожніми. Дрон вдарив у борт у районі машинного відділення. Машинне відділення затоплено, він втратив хід", - пояснив Жданов.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЖДАНОВ ЗА 5 АВГУСТА: Вишенка на торте получила продолжение! Морские дроны не спят!

Нагадаємо, у ніч проти 5 серпня в районі Керченської протоки внаслідок атаки надводного дрона було пошкоджено російський танкер SIG.

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