Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Атака дронів на танкер SIG: Жданов пояснив, як Росія використовувала судно для війни проти України

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
333
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Атака дронів на танкер SIG: Жданов пояснив, як Росія використовувала судно для війни проти України

Олег Жданов / Фото: ТСН.ua

Дрон вдарив по машинному відділенні танкера.

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, чому російський танкер SIG є законною ціллю для ударів. Він зазначив, що цей танкер перевозив для окупаційних військ у Криму паливо.

Про це він розповів на своєму ютуб-каналі. 

"Відбулася атака на кораблі в районі Керченської протоки, один із дронів влучив у танкер SIG. Це найбільший танкер у Чорному морі. Він водотоннажністю майже 5 тисяч тонн. Був побудований 2014 року і Росія почала його експлуатувати з 2014 року. Порт приписки у нього - Санкт-Петербург. Його перегнали сюди. Цей танкер уже встиг прославитися - він був основним для перевезення палива для сирійського угруповання рашистських військ", - пояснив експерт. 

Олег Жданов додав, що під час росйсько-української війни це судно перевозило авіаційне паливо для російських окупантів у Криму. 

"США внесли його до санкційного списку, і цей танкер став перевозити паливо тут - спеціалізувався на авіаційному паливі і перевозив для рашистських військ у Криму та на інших окупованих територіях України. Бункери танкера були порожніми. Дрон вдарив у борт у районі машинного відділення. Машинне відділення затоплено, він втратив хід", - пояснив Жданов. 

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЖДАНОВ ЗА 5 АВГУСТА: Вишенка на торте получила продолжение! Морские дроны не спят!

Нагадаємо, у ніч проти 5 серпня в районі Керченської протоки внаслідок атаки надводного дрона було пошкоджено російський танкер SIG. 

Читайте також:

Момент удару дроном по російському танкеру SIG

Момент удару дроном по російському танкеру SIG

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
333
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація