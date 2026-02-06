ТСН у соціальних мережах

Війна
1319
1 хв

Атака дронів на українські міста та блекаут у Бєлгороді: головні новини ночі 6 лютого 2026 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 6 лютого 2026 року:

  • Атака на Запорізьку область: пошкоджені будинки, без світла 12 тисяч абонентів (відео) Читати далі –>

  • У Харкові пролунали вибухи: під ударом передмістя Читати далі –>

  • Бої за Покровськ і Мирноград: ворог тисне на Гришине та Родинське Читати далі –>

  • У Бєлгороді заявили про ураження ТЕЦ після нічної атаки: частина міста без світла і тепла Читати далі –>

  • РФ уночі 6 лютого атакувала Україну: де пригриміли вибухи Читати далі –>

1319
