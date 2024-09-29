Атака дронів Сумщини: поранено машиніста потяга та працівницю залізничного вокзалу

29 вересня ворог атакував залізничний вокзал на Сумщині за допомогою FPV-дронів. Внаслідок атаки двоє людей отримали поранення, серед них – машиніст потяга та працівниця вокзалу. За фактом обстрілу розпочато кримінальне провадження.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, 29 вересня 2024 року близько 13:15 години окупанти здійснили обстріл з використанням, за попередніми даними, FPV-дронів залізничної станції в м. Хутір-Мийлівський (Дружба) Шосткинського району", - йдеться у повідомленні.

Шосткинська окружна прокуратура ініціювала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, протягом останньої доби ворог вів 62 обстріли прикордонних районів і населених пунктів Сумської області.

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