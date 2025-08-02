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- Категорія
- Війна
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Атака дронів у РФ та інцидент з ТЦК у Вінниці: головні новини ночі 2 серпня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 2 серпня 2025 року:
Серія вибухів пролунала у російській Рязані: місцеві повідомляють про роботу ППО Читати далі –>
"Добрі дрони" атакували Самарську область РФ: чути вибухи (фото) Читати далі –>
Атака дронів на Пензу: вражено два стратегічних підприємства Читати далі –>
У Вінниці сталася сутичка між ТЦК та родичами мобілізованих: довелося втрутитися поліції (відео) Читати далі –>
Конфлікт з ТЦК біля стадіону у Вінниці: що розповіли очевидці (фото) Читати далі –>