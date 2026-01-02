ТСН у соціальних мережах

Атака дронів у Запоріжжі та Миколаєві й вибухи у РФ: головні новини ночі 2 січня 2026 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Олена Кузьмич
Наслідки атаки на Запоріжжя

Наслідки атаки на Запоріжжя / © фото з соцмереж

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 2 січня 2026 року:

  • У Херсоні росіяни атакували людей з дрона: є поранені Читати далі –>

  • Росіяни завдали щонайменше дев’ять ударів по Запоріжжю: в місті є займання Читати далі –>

  • Росіяни вдарили трьома дронами по лікарні на Чернігівщині Читати далі –>

  • Серія вибухів у Самарській області РФ: повідомляють про роботу ППО та пожежу Читати далі –>

  • У Миколаєві втретє за ніч пролунав вибух Читати далі –>

