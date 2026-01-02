- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 981
- Час на прочитання
- 1 хв
Атака дронів у Запоріжжі та Миколаєві й вибухи у РФ: головні новини ночі 2 січня 2026 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
У Херсоні росіяни атакували людей з дрона: є поранені
Росіяни завдали щонайменше дев'ять ударів по Запоріжжю: в місті є займання
Росіяни вдарили трьома дронами по лікарні на Чернігівщині
Серія вибухів у Самарській області РФ: повідомляють про роботу ППО та пожежу
У Миколаєві втретє за ніч пролунав вибух