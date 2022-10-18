Атака дронів: ЗСУ знищили 8 "шахідів" та 2 крилаті ракети "Калібр"

Українські захисники відбили атаку іранських дронів-камікадзе "Shahed-136" – було знищено 8 "шахідів".

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

"Близько 21.00 17 жовтня у зоні відповідальності Повітряного командування "Центр" знищено вісім дронів-камікадзе іранського виробництва", – йдеться в повідомленні.

Шість так званих "мопедів" збила винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи ПЗРК.

Ще два "шахіди" збили зенітники Сухопутних військ.

Також, близько 15.00, під час ракетної атаки з акваторії Чорного моря, українська протиповітряна оборона збила дві крилаті ракети "Калібр".

Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

Навала дронів

Останнім часом окрім ракетних ударів Росія почала активно застосовувати для атак дрони-камікадзе іранського виробництва. Ними окупанти бʼють по обʼєктах інфраструктури та житлових будинках.

Увечері 17 жовтня іранські "мопеди" знову активізувалися. В Білій Церкві місцеві жителі чули звуки вибухів, а в ОВА підтвердили, що в Київській області працює протиповітряна оборона.

У Черкаській області ввечері також спрацювала ППО.

У понеділок зранку, 17 жовтня, війська РФ іранським дроном-камікадзе обстріляли житловий будинок у Шевченківському районі Києва. Після цього приміщення обвалилося. На місці трагедії загинули четверо людей.

Через російський обстріл 16 сімей втратили свої квартири, зруйнований будинок не підлягає відновленню.

МЗС України закликає Тегеран не постачати РФ зброю. У дипустанові пригрозили відповідальністю за співучасть в агресії. Іран цинічно заперечує інформацію про те, що вони передали Росії дрони, якими окупанти вбивають українців.