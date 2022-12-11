Атака "Градами" Дніпропетровщини та обстріл пологового відділення у Херсоні: ситуація в регіонах 11 грудня

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Кіровоградській, Одеській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській областях, на Полтавщині, Вінничині, Чернігівщині, Житомирщині, Черкащині та Київщині.

Про це йдеться у ранковому оперативному зведенні з регіонів за 11 грудня.

Сумщина

Протягом минулої доби росіяни обстріляли дві прикордонні громади на півночі області: Зноб-Новгородську та Середино-Будську. За попередніми даними, – без жертв.

Запорізька область

За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Темирівка, Новоандріївка, Білогір'я, Кам'янське, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Новоданилівка, Дорожнянка, Залізничне, Ольгівське, Малі Щербаки. Надійшло вісім повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів Росії. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

Дніпропетровщина

Росіяни вночі обстрілювали Нікопольщину. Ударили "Градами" та важкою артилерією по Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Без жертв. У Червоногригорівській громаді побиті 15 приватних будинків, 50 сонячних панелей, господарчі споруди, автівки, два газопроводи та дві лінії електропередач. Без світла та води лишилися три села. Аварійні бригади уже працюють.

У Нікополі пошкоджені з десяток приватних будинків та господарчих споруд, адміністративні та офісні будівлі. У Марганецькій громаді деталі атак з’ясовуються.

Харківщина

Обстріли окупантів протягом доби зафіксували у прикордонних населених пунктах Куп'янського, Чугуївського, Харківського районів області. У Куп’янську на території приватного домоволодіння горіли гараж та легковий автомобіль. Внаслідок обстрілів у с. Підлиман, що в Ізюмському районі, отримав травми 60-річний чоловік. Госпіталізований у важкому стані.

Луганщина

Підрозділи Сил оборони України відбили атаки росіян в районах Новоселівського, Андріївки, Червонопопівки, Житлівки і Білогорівки.

Окупанти обстріляли Стельмахівку, Новоєгорівку, Макіївку, Площанку, Невське і Діброву, що розташовані на Куп’янському та Лиманському напрямках. Ситуація в області залишається складною.

Донеччина

Сьогодні зранку, 11 грудня, збільшилась інтенсивність обстрілів та активність бойових дій в районі населених пунктів Первомайське, Водяне, Невельське. Інформація щодо постраждалих серед цивільних уточнюється.

Вчора пізно ввечері – обстріл промислового об'єкту в Курахівці. Без постраждалих.

Також вчора ввечері – обстріл системою РСЗВ "Град" старої частини Авдіївки, вночі – масований артобстріл міста. По лінії оборони навколо міста обстріли тривали майже всю ніч. На ранок активізація штурмових дій на напрямках с. Красногорівка, с. Водяне, с. Первомайське та с. Невельське.

Впродовж доби інтенсивні артобстріли Бахмута та Соледарської громади. Зокрема, відбувалися артобстріл околиць с. Яковлівка с. Бахмутське та м. Соледар.

У с. Парасковіївка пошкоджено приватний будинок, у с. Роздолівка – три приватних будинки. Під постійним вогнем – с. Георгіївка, Максимільянівка, м. Красногорівка, м. Мар'їнка. За минулу добу на Донеччині – двоє поранених.

Миколаївщина

Вчора ввечері ворог завдавав ударів з РСЗВ по відкритій території населеного пункту Куцурубської громади. Руйнувань та постраждалих немає.

Херсонщина

Місто Херсон, Бериславський та Херсонський райони щоденно потерпають від обстрілів з боку російської армії.

Внаслідок вчорашніх обстрілів окупантами Херсона пошкоджені лінії електроживлення, знову без світла частина міста. Ремонтні бригади енергетиків приступили до відновлювальних робіт.

Військові РФ обстріляли медичний заклад у Херсоні. Ворожі снаряди влучили у пологове відділення лікарні. Будівлю пошкоджено. Медпрацівники, пацієнтки та діти не постраждали.

Загалом оператори мобільного зв’язку відновили роботу 112 базових та 3 пересувних станцій на звільнених територіях Херсонщині.

У Херсоні відновлюється робота котелень, тривають роботи із розчищення доріг. На Херсонщині відновлено роботу Пенсійного Фонду України. До області постійно надходить гуманітарна допомога.

Вибухотехніки Нацполіції обстежили 15 гектарів територій, вилучили 183 вибухонебезпечні предмети, знищили – два. Піротехніки ДСНС обстежили понад 11 гектарів територій, вилучили та знешкодили – 433 вибухонебезпечні предмети.

Читайте також: