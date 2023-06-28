Атака "Іскандерами" по Краматорську: жертв і постраждалих знову побільшало (свіжі фото)

Наразі відомо про трьох загиблих дітей – 17-річної дівчини та 14-річних сестер.

Внаслідок ракетної атаки по Краматорську станом на 28 червня відомо про 10 загиблих і 61 пораненого (серед яких, зокрема, 8-місячний малюк).

Про це повідомили в Нацполіції України.

"10 вбитих і 61 поранений внаслідок російської атаки на Краматорськ. Поліцейські продовжують працювати на місці обстрілу", – йдеться в заяві правоохоронців.

Там додали, що на 11:30 відомо про трьох загиблих дітей – 17-річної дівчини та 14-річних сестер. Поранено восьмимісячного малюка, однак загрози його життю немає.

За уточненими даними, окупанти завдали по Краматорську удару ракетами "Іскандер", а не С-300, як повідомлялося раніше.

На місці трагедії надалі працюють вибухотехніки, слідчі, криміналісти, оперативники, парамедики, патрульні. Поліцейські приймають заяви, фіксують руйнування, допомагають постраждалим.

Ракетний удар по Краматорську: що відомо

Ввечері 27 червня російські окупанти завдали ударів двома ракетами по Краматорську та по селу Біленьке. У Краматорську ворог влучив у приміщення піцерії, де перебували люди. Окрім піцерії, ворожим ударом пошкоджені багатоповерхівки, торговельні приміщення, кав’ярні, автомобілі, відділення пошти та інші споруди.

Кількість жертв атаки і постраждалих постійно зростає, адже надзвичайники на місці досі проводять пошуково-рятувальну операцію.

В Офісі генпрокурора повідомили, що розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів і звичаїв війни. А СБУ вже затримала корегувальника ракетного удару, яким виявився завербований росіянами житель Краматорська.

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