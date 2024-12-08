Атака, лютіша за екшн-фільм: пілоти Третьої штурмової завдали нищівного удару по російських силах

Пілоти Третьої штурмової бригади знову завдали серйозного удару по ворогу. Вони знищили російську важку вогнеметну систему, а також десятки одиниць броньованої техніки, важкого автотранспорту та легкових автомобілів.

Про це повідомила пресслужба бригади.

Вогневий удар був настільки потужним і точним, що виглядав, як сцена з екшн-фільму.

Повідомляється, що бійці підрозділу "FATUM" з Протитанкового батальйону не зупинились на техніці — вони протаранили численні бойові машини, вантажівки та "уазики", а також знищили російських "байкерів", які рухались на ходу.

Окрім цього, вдалось ліквідувати піхоту ворога і навіть підірвати ворожий генератор. Це лише частина того, що бійці виконують щодня на фронті, продовжуючи свою важливу місію в боротьбі з агресором.

Пілоти Третьої штурмової бригада знищили понад десяток ворожої техніки

Нагадаємо, українські військові звільнили один із кварталів Часів Яра в Донецькій області, але ситуація на цьому напрямку залишається дуже складною.

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