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"Атака морських дронів": у Росії повідомили про вибухи на морі в Новоросійську (відео)

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
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"Атака морських дронів": у Росії повідомили про вибухи на морі в Новоросійську (відео)

У РФ в Новоросійську відбулась стрілянина на воді.

Вибухи на воді та стрілянина лунали в Мисхако в Новоросійську.

У Російському місті Новоросійськ відбула стрілянина на воді у Чорному морі.

Про це інформують місцеві Telegram-канали.

За даними російських Telegram-каналів, вибухи на воді та стрілянина лунали в Мисхако в Новоросійську.

"Очевидці повідомляють про вибухи на воді та стрілянину в Новоросійську в районі Мисхако", - йдеться у повідомленні.

ЗМІ повідомляють, що у Новоросійську відбулось дві серії вибухів. Перші пролунали біля першої години ночі, а інші через кілька годин.

Вибухи відбулись в районі Південної Озеріївки, де знаходиться морський термінал Каспійського трубопровідного консорціуму.

За деякою інформацією, було поцілено у так званий "нафтовий маяк", через який відбувався прийом нафти.

Місцеві жителі зняли те, що відбувається на фото та відео.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російська терористична армія вивела в Чорне море два носії ракет "Калібр". Загальний залп може становити 12 одиниць повітряних цілей.

Крім того, ми раніше інформували, що капітан запасу ВМС України розповів, яка зброя потрібна Україні, щоб розблокувати Чорне море.

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Дата публікації
Перегляди
2343
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