Атака на аеродром "Бельбек" у Криму: аналітик про наслідки удару і уражені цілі

Унаслідок нічної атаки на аеродром Бельбек у тимчасово окупованому Криму авіабаза РФ, ймовірно, була знищена і виведена з ладу на довгий термін.

Про це заявив військовий експерт, головний редактор Defence Express Олег Катков, передає "Еспресо".

"На супутнику може бути помічено саме ураження зенітно-ракетного комплексу, який вочевидь там був. Йдеться про ураження паливно-мастильних матеріалів. Також ймовірно був уражений склад з авіаційним озброєнням", – каже експерт.

За його словами, якщо ця інформація підтвердиться, то це означає, що використовувались не лише ATACMS, а й крилаті ракети типу Storm Shadow/SCALP. Саме такі цілі для них є основними.

"Тоді це була доволі гарно спланована комбінована атака, під час якої касетними ATACMS було знищено район ППО, що охороняв цей аеродром, самі літаки, які там знаходились, і вже після цього були уражені всі інші цілі. Тобто, якщо буде підтверджено весь цей перелік уражених цілей, то йдеться про повне знищення всієї авіабази і її виведення з ладу на доволі довгий термін", – сказав Катков.

Він додав, що підтвердити ураження могли б супутникові знімки. Але вчора там була хмарна погода і немає точних зображень з космосу, щоб оцінити ступінь ураження.

"Сподіваємось, що сьогодні погода буде краща, будуть зроблені відповідні супутникові знімки. Але треба зазначити, що був використаний не один касетний ATACMS. Тому навіть на супутникових знімках може бути не зафіксовано той ступінь ураження літальних апаратів, щоб оцінити що там дійсно знищено", – підсумував аналітик.

Нагадаємо, що вночі, 15 травня, було завдано удару по аеродрому "Бельбек" в окупованому Криму. За інформацією російського опозиційного Телеграм-каналу ASTRA, в результаті удару було знищено ЗРК С-400, 2 літаки МіГ-31 і склад паливно-мастильних матеріалів. Також є втрати серед особового складу.

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