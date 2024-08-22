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Атака на аеродром "Маринівка" у Волгоградській області РФ: з'явилися фото і відео наслідків удару

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Атака на аеродром "Маринівка" у Волгоградській області РФ: з'явилися фото і відео наслідків удару

Дрони ЗСУ атакують російські військові аеродроми / Фото: Freepik

Судячи зі знімків NASA, у ніч на 22 серпня на території аеродрому виникло декілька пожеж.

Дрони ЗСУ атакували аеродром "Маринівка" у Волгоградській області РФ у ніч проти четверга, 22 серпня, там виникла потужна пожежа.

Про це свідчать повідомлення влади і відео від місцевих жителів, а також супутникові знімки.

Судячи зі знімків NASA, у ніч на 22 серпня на території аеродрому виникло декілька пожеж.

На аеродромі зафіксовано кілька пожеж / Фото: OSINTtechnical / ©
На аеродромі зафіксовано кілька пожеж / Фото: OSINTtechnical

Крім того, OSINT-аналітик M.T.Anderson повідомив, що на супутникових знімках авіабази від 19 серпня видно майже тридцять військових літаків – 14 Су-24 і 15 Су-34 – і вісім вантажівок.

На аеродромі
На аеродромі "Маринівка" могли базуватися винищувачі Су / Фото: M.T.Anderson

Також російський Telegram-канал ASTRA зазначив, що на аеродромі дислоковані фронтові літаки-розвідники Су-24МР 2-ї окремо розвідувальної авіаційної ескадрильї (військова частина 77978) 4-го командування ВПС і ППО.

Дрони ЗСУ атакували аеродром "Маринівка" у Росії

Дрони ЗСУ атакували аеродром "Маринівка" у Росії

Нагадаємо, у ніч проти 22 серпня у районі міста Калач-на-Дону, що у Волгоградській області РФ, сталася атака безпілотників, після чого виникла пожежа та почалась детонація боєприпасів на місцевому військовому аеродромі "Мариновка".

Раніше повідомлялося, що Україна вразила одразу чотири військових аеродроми РФ.

Крім того, ми також інформували, що на нафтобазі у Ростовській області вибухнув черговий резервуар з паливом.

Мінус три ворожі літаки! Дрони розтрощили російський аеродром "Саваслейка"!

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