Атака на аеродроми "Енгельс" і "Дягілєво" 2022 року: ГУР розкрило нові подробиці операції

У ГУР вперше розповіли, чим завдали удару по російських аеродромах "Енгельс" і "Дягілєво".

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів, що у грудні 2022 року Україна атакувала російські військові аеродроми "Дягілєво" (Рязанська область) та "Енгельс" (Саратовська область) за допомогою модернізованих реактивних безпілотників радянського виробництва Ту-141 "Стриж".

Про це йдеться в документальному фільмі ГУР "Збиті льотчики Росії".

За словами Буданова у грудні 2022 року розвідка України провела дві операції, уразивши російські стратегічні бомбардувальники на землі.

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Так, реактивний безпілотник Ту-141 "Стриж", начинений вибухівкою, у ніч проти 5 грудня 2022 року атакував авіабазу "Дягілєво", суттєво пошкодивши два стратегічні бомбардувальники Ту-95 і Ту-22, а також вантажівку-авіазаправник.

"Шестеро російських військових тоді загинули, 11 були поранені. Трохи пізніше, під ранок, на іншу авіабазу дальньої авіації Росії в місті Енгельс Саратовської області так само прилетів "Стриж", – йдеться у документальному фільмі.

За даними української розвідки, в "Енгельсі" тоді було пошкоджено два літаки Ту-95МС.

Нагадаємо, 5 грудня 2022 одразу на двох російських аеродромах пролунали вибухи. На авіабазі "Енгельс" були пошкоджені два ракетоносці Ту-95. На аеродромі "Дягілєво" пошкоджень зазнав бомбардувальник Ту-22М3 та паливозаправник.

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