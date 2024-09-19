Атака на арсенал у Торопці: в ISW оцінили наслідки ударів по російських складах

За певних умов, удари по об'єктах на території Росії можуть вплинути на наступальні операції по всьому театру бойових дій.

Удари українських військ по тилових логістичних об'єктах на території Росії можуть значно посилити оперативний тиск на ворожі війська.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадали, що влітку 2022 року Сили оборони України влаштували серію ударів системами HIMARS по російських складах боєприпасів на окупованих територіях. Це змусило російську армію розосередити арсенали, що суттєво знизило ефективність ворожої логістики.

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В Інституті припускають, що схожі до атаки в Торопці удари українських військ по складах боєприпасів на території Росії можуть змусити вороже командування переглянути та реорганізувати логістичні і опорні системи, аби пом’якшити наслідки таких атак.

"Російські військові, ймовірно, не усунули вразливі місця на багатьох об'єктах матеріально-технічного забезпечення, не створивши відповідних укриттів. Скасування обмежень на використання західних систем і подальший розвиток власного потенціалу України для ударів на великі відстані може дати ЗСУ можливість ефективніше використовувати ці вразливості ворога", – оцінюють аналітики.

Вони також вважають, що подальші українські удари по російських складах боєприпасів і ракет можуть знищити значну частину матеріальних запасів РФ.

"Удари українських військових по об'єктах на території Росії можуть вплинути на наступальні операції по всьому театру бойових дій. Це може статися, якщо Сили оборони матимуть необхідну матеріальну базу, можливості та дозвіл на проведення масштабної кампанії з завдавання ударів по об'єктах матеріально-технічного забезпечення на території Росії", – йдеться у звіті ISW.

До слова, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що атака на склади боєприпасів у Торопці не лише зменшила ворожий арсенал, що позначиться на бойових діях. Вибухи на території РФ змусять її громадян відчути присутність війни та підштовхнуть їх до тиску на еліти для її завершення.

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