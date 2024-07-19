Атака на базу окупантів на озері Донузлав у Криму: експерт назвав мету удару

Багато військових об'єктів, що забезпечують функціонування пункту базування РФ, були виведені з ладу або знищені.

Комбінований удар морськими та повітряними дронами, який було здійснено СБУ та ВМС ЗСУ по російській базі берегової охорони на озері Донузлав в окупованому Криму, був спрямований на те, щоб відкрити судноплавство.

Таку думку висловив капітан 1 рангу запасу ВМС ЗС України, стратегічний експерт компанії "Соната" Андрій Риженко в ефірі телеканалу "Еспресо".

За його словами, у пункті базування "Новоозерне" на озері Донузлав у Криму розташовані ракетні катери РФ з надзвуковими ракетами "Москіт".

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“Якщо судна йтимуть через північно-західну частину Чорного моря до портів Одеси та Чорноморська, то ці катери мають виходити з району мису Тарханкут і завдавати ракетного удару по суднах, перехоплюючи судноплавство. Наразі ворогу набагато складніше тримати цей пункт базування у безпеці, ніж два роки тому", - зауважив Риженко.

Експерт зазначив, що внаслідок успішної атаки Сил оборони багато військових об'єктів, що забезпечують функціонування пункту базування РФ, були виведені з ладу або знищені.

“Тобто перебування катерів, які підтримують блокаду центральної частини Чорного моря, стало набагато складнішим. Це вдала операція, яка спрямована на те, щоб відкрити наше судноплавство", - пояснив Риженко.

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Нагадаємо, у ніч проти 18 липня внаслідок атаки на російську базу берегової охорони на озері Донузлав в окупованому Криму було виведено з ладу низку важливих ворожих об'єктів.

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