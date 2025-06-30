Атака на Дніпро ракетою-гібридом “Гром-1”: ISW про новітню розробку Росії

Дніпро. / © unsplash.com

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Новітню гібридну бомбу-ракету “Гром-1” українська протиповітряна оборона знищила у передмісті Дніпра 28 червня. Розгортання Росією цієї експериментальної повітряної цілі спрямоване на те, щоб, зокрема, завдати максимальної шкоди під час атак.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики згадують коментар українського військового “Суспільному” про те, що, війська РФ, ймовірно, розгорнули експериментальну керовану плануючу бомбу КАБ у межах поточних “зусиль щодо збільшення дальності авіабомб”. Зазначається, що Росія давно використовує реактивні двигуни на бомбі для збільшення її дальності. Можливо, росіяни застосували проти Дніпра бомбу з легшою боєголовкою, аби зменшити вагу і збільшити її дальність. Джерело також заявило, що окупанти могли запустили бомбу з літака якомога ближче до обласного центру.

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Український політолог та інженер-конструктор підприємства з проектування супутників та ракет “КБ “Південне” Олександр Кочетков розповів, що країна-агресорка створила “Гром-1” у межах зусиль щодо збільшення дальності і точності КАБів, аби зберегти свої літаки, що запускають ці бомби.

За словами експерта, “Гром-1” є гібридом плануючої бомби та ракети класу “повітря-повітря” Х-38 і використовує двигун ракети Х-38, який забезпечує бомбі дальність польоту від 100 до 150 кілометрів. Російські війська, можливо, вперше застосували цю повітряну ціль у серпні 2024-го під час удару по Костянтинівці Донецької області. Кочетков наголошує, що Росія ще не виробляє масово ракетні бомби “Гром-1”.

“Розгортання Росією ракетної бомби “Гром-1” та ймовірні зусилля щодо збільшення виробництва “Шахедів” є частиною зусиль з адаптації російських ударних пакетів проти України, щоб придушити українську протиповітряну оборону та завдати максимальної шкоди”, - наголошують аналітики ISW.

Нагадаємо, вдень 28 червня у Дніпрі сталися вибухи. Повітряні сили попередили про загрозу атаки КАБом, який, летів “повз Запоріжжя курсом на Дніпропетровщину”. За інформацією моніторингів, російська керована авіабомба вперше долетіла до Дніпра.

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Пізніше ПС уточнили, що тип повітряної цілі, якою атакували Дніпро, буде встановлено “після вивчення уламків на місці падіння”. Однак очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що спрацювали сили ППО по бомбі-ракеті “Гром-1”.

Дата публікації 14:56, 28.06.25 Кількість переглядів 76 Бомба-ракета вперше вибухнула у передмісті Дніпра! Перший коментар Ігната!