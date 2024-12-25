Атака на Дніпро: в ОВА повідомили про наслідки і показали фото

У дев'ятиповерхівці побиті вікна, пошкоджений також приватний будинок.

Внаслідок атаки 25 грудня у Дніпрі пошкоджені інфраструктура, житлові будинки та адмінбудівля.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Фахівці обстежують атаковані вранці росіянами території. Лисак повідомив про попередні результати.

"У Дніпрі, окрім інфраструктури, пошкоджена адмінбудівля. Вікна побиті у дев'ятиповерхівці. Понівечений також приватний будинок. Одна господарська споруда зайнялася. Надзвичайники приборкали вогонь", – йдеться в заяві.

Голова ОВА зауважив, що поруч з людьми працюють представники усіх служб і благодійники. Вони надають необхідні матеріали, аби тимчасово закрити побите.

Наслідки атаки на Дніпро 25 грудня / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Наслідки атаки на Дніпро 25 грудня / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Наслідки атаки на Дніпро 25 грудня / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Наслідки атаки на Дніпро 25 грудня / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Нагадаємо, раніше вранці 25 грудня Лисак повідомив, що росіяни завдали ударів по енергетичних об’єктах Дніпропетровщини. Внаслідок атаки загинула людина.

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