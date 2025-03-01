Атака на Харків 1 березня: чоловік розповів про наслідки ударів БпЛА

Внаслідок атаки БпЛА по Харкову проти ночі 1 березня по всьому місту пошкоджено десятки будівель та авто, місцями зайнялися пожежі. Харків'янин Анатолій Садовський розповів, що сталося з його житлом цієї ночі.

Про це йдеться у відео "Ґвара Медіа".

"Я прокинувся, коли вже удар стався. У нас вікна повилітали. Мені трошки лоба порізало. А так пил стоїть, нічого не видно. Швидко одяглися, взяли документи і вискочили на двір", - каже Анатолій.

За його словами, внаслідок удару ворожих БпЛА він залишився без житла.

"Немає де жити. Зранку спробую до сина на постой. Він квартиру знімає. А так більше немає де... Жити більше немає де", - сказав харків'янин.

Відомо, що внаслідок ударів по всьому місту десятки пошкоджених будівель та авто, місцями є пожежі.

Нагадаємо, вночі, 1 березня, армія РФ нанесла, щонайменше, дев'ять ударів по місту Харків. Росіяниобстріляли медичний заклад у Шевченківському районі Харкова. На місці удару спалахнула пожежа.

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