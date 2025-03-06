Атака на Харків: пошкоджені 85 квартир, постраждала жінка (фото)

Правоохоронці зафіксували наслідки удару безпілотника по багатоповерхівці у Харкові.

Через нічну атаку по багатоповерхівці у Харкові пошкоджені квартири, дитсадок, ліцей, автомобілі. Постраждала жінка похилого віку.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

За інформацією слідства, у ніч проти 6 березня у Харкові російський безпілотник поцілив у технічний поверх багатоповерхового житлового будинку у Салтівському районі.

Пошкоджено скління 85 квартир цього будинку, дитячий садок, ліцей, автомобілі. Постраждала 73-річна жінка, яка зазнала гострої реакції на стрес.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими. Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину.

Руйнування у Харкові після атаки у ніч проти 6 березня / Фото: Харківська обласна прокуратура

Руйнування у Харкові після атаки у ніч проти 6 березня / Фото: Харківська обласна прокуратура

Руйнування у Харкові після атаки у ніч проти 6 березня / Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, вночі у Харкові було чутно серію вибухів. Згодом мер Ігор Терехов повідомив про удар дроном по технічному поверху багатоповерхівки.