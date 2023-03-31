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Атака на Харків: з'явилося відео наслідків ракетного терору росіян

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Атака на Харків: з'явилося відео наслідків ракетного терору росіян

Росіяни обстріляли Харків ракетами С-300 / Фото: Харківська обласна прокуратура

Загарбники вдарили ракетами по об'єктах інфраструктури і приватним будинкам.

У четвер, 30 березня, росіяни обстріляли Харків ракетами С-300. Міська влада повідомляла про шість "прильотів". Наразі інформації про загиблих і постраждалих внаслідок атаки РФ немає. Утім, відомо про пошкодження інфраструктури. 

Відео з наслідками ракетного обстрілу опублікувала пресслужба Харківської обласної прокуратури. 

"Щонайменше 6 ракет С-300 влучили по об'єктах інфраструктури та по приватним домоволодінням. Станом на 00:00 інформації про загиблих і потерпілих осіб немає", - заявив речник прокуратури Дмитро Чубенко. 

Він додав, що на місцях "прильотів" працюють прокурори, слідчі, працівники ДСНС та комунальних служб. 

Нагадаємо, в Харківській області ввечері четверга пролунали вибухи. Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що окупанти обстріляли місто з Бєлгородської області РФ. Мер Харкова Ігор Терехов заявив про шість зафіксованих "прильотів".

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Дата публікації
Перегляди
1421
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