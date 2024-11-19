Атака на Харків: зросла кількість поранених, деталі від ОВА

Вік наймолодшого з постраждалих чоловіків – 18 років. Його госпіталізували у важкому стані.

Внаслідок атаки по Харкову 19 листопада кількість постраждалих зросла до 12. На місці "прильоту" працюють профільні служби.

Про це повідомили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Ігор Терехов.

"Станом на зараз відомо про 10 постраждалих: 9 чоловіків та 1 жінка. Жінка з гострою реакцією на стрес", – йдеться в заяві.

Водночас Терехов заявив: "Продовжує зростати кількість постраждалих внаслідок останнього ворожого обстрілу – тепер їх 12".

Загалом було госпіталізовано чотирьох людей.

Голова ОВА додав, що вік наймолодшого з постраждалих чоловіків – 18 років. Його госпіталізували у важкому стані. Інші постраждалі перебувають у стані середньої важкості.

На місці працюють профільні служби.

Нагадаємо, РФ вдарила по Харкову 19 листопада, внаслідок чого було спершу відомо про дев'ятьох постраждалих.

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