Атака на Ільський нафтопереробний завод у Росії: оцінка наслідків атаки від РНБО

Невідомі дрони атакували Ільський НПЗ у Краснодарському краї. Він є одним із ключових на півдні РФ.

Про це написав керівник ЦПД РНБО.

Що відомо про завод

Завод спеціалізується на виробництві палива, мазуту, бітуму, газойлю та інших нафтопродуктів. Потужність НПЗ становить близько 6,6 млн тонн нафти на рік.

"Його значення для армії РФ полягає у забезпеченні паливом військової техніки, особливо у південному регіоні та на тимчасово окупованих територіях України", – зауважив Коваленко.

Він додав, що також виведена з ладу нафтоперекачуюча станція "Кропоткінська" у Краснодарському краї, яка є найбільшою в Каспійському трубопровідному консорціумі, який забезпечує основний експорт нафти з Казахстану.

Нагадаємо, у ніч проти 17 лютого дрони атакували Краснодарський край РФ, а саме село Ільський, де розташований нафтопереробний завод.

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