Атака на Київ і методи російської армії: основні тези з гучного інтерв'ю Залужного The Economist

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний дав інтерв'ю виданню The Economist, в якому розповів про загрозу нового російського наступу, зокрема на Київ, спрогнозував, коли цей напад може відбутися, та охарактеризував стан української і російської армій.

ТСН.ua зібрав основні тези з цього інтерв'ю.

Нова атака на Київ

За словами головнокомандувача ЗСУ, Росія накопичує людей і зброю для нового наступу. Залужний не сумнівається, що окупанти зможуть знову напасти на Київ з півночі.

Інші небезпечні напрямки

Водночас Залужний не виключає, що замість атаки на столицю російські війська можуть атакувати на Донбасі з новою силою, або піти в наступ на південному напрямку.

Коли відбудеться наступ

Залужний певен, що росіяни в лютому, в кращому випадку в березні, а в гіршому — наприкінці січня можуть піти у новий наступ. Тому він наголошує на важливості створення резервів.

"Важливе для нас стратегічне завдання — створити резерви та підготуватися до війни, яка може відбутися в лютому, у найкращому випадку в березні, у гіршому — наприкінці січня", — заявив генерал.

Мобілізація в РФ спрацювала

Валерій Залужний не збирається недооцінювати ворога і чесно визнає, що "російська мобілізація спрацювала".

"Це неправда, що їхні проблеми настільки жахливі, що ці люди не воюватимуть. Вони воюватимуть. Цар каже їм йти воювати, і вони йдуть воювати. Можливо, вони не так добре оснащені, але вони все одно становлять для нас проблему", — сказав Залужний.

Водночас він закликає українців "не боятися вбивати росіян і будь-яких інших ворогів".

"Держиморда" Суровікін

Залужний висловив своє ставлення до командувача окупаційної армії в Україні Сергія Суровікіна. Він назвав ватажка окупантів "держимордордою".

"Це звичайний петровський полководець часів Петра Першого, скажімо так, держиморда. Дивишся на нього і розумієш, що або ти виконаєш поставлене завдання, або тебе пошлють "на", — пояснив свою точку зору український генерал.

Чому ЗСУ воюють інакше, ніж Росія

Залужний запевнив, що в українській армії таких "держиморд" немає. Навпаки, армією керують молоді офіцери, які мають бойовий досвід від 2014 року.

"Це не працює. І особливо ми це усвідомили 2014 року, коли командувати 21-річними лейтенантами прийшли люди за 50-60 років. Звичайно, у нас були свої держиморди, які кулаками і біцепсами намагалися наводити порядок, але в українській армії це не виходить на 100%... Бути нормальним завжди можна", — сказав він.

Головнокомандувач ЗСУ запевнив, що повністю довіряє своїм підлеглим і прислухається до них.

"Я довіряю своїм генералам. З початку війни я десятьох звільнив. Ще один застрелився. Я вірю Сирському (генерал Олександр Сирський, командувач Сухопутних військ України). Якщо він мені каже, що йому потрібна інша бригада, значить, йому дійсно потрібна бригада. Звичайно, я не вважаю себе найрозумнішим тут. Я повинен і слухаю тих, хто в полі. Тому що ініціатива є", — пояснив Залужний.

Хто є авторитетом для Залужного

Валерій Залужний зізнався, що для нього прикладом є покійний командувач Сухопутних військ України Геннадій Воробйов. Портрет Воробйова Залужний навіть має у своєму кабінеті.

"Коли у мене виникають сумніви щодо чогось, я обертаюся і дивлюся на його портрет, намагаючись зрозуміти, як би вчинив у цій ситуації Геннадій Воробйов. Це людина, яка досягла успіху. Йому було важко, але він взяв той важкий тягар і поніс його. Це приклад", — пояснив генерал.

Чи буде додаткова мобілізація в Україні

Залужний пояснив, що йому достатньо тих людей, які вже перебувають у війську. Натомість він наголосив на важливості постачання від Заходу танків, бронетранспортерів, БМП, боєприпасів.

"Мені потрібно 300 танків, 600-700 БМР, 500 гаубиць. Тоді, думаю, цілком реально вийти на рубежі 23 лютого. Але двома бригадами я не зможу. Я отримую те, що отримую, але це менше, ніж те, що мені потрібно", — сказав генерал.

Небезпечні резерви РФ

За його словами, росіяни 3-4 роки інтенсивно нарощували свої резерви для війни з Україною: людей, техніку, боєприпаси.

"Тому як і під час Другої світової війни, я не сумніваюся, швидше за все, десь за Уралом готують нові ресурси. Вони готують їх 100%. Б ойовий потенціал окупантів буде дуже-дуже низьким, навіть якщо вони залучать ще мільйон людей в армію, щоб кидати "гарматне м'ясо", як це зробив Жуков", — каже Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ переконаний, що така тактика окупантів не принесе їм бажаного результату.

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