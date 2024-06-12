Атака на Київщину: в ДСНС показали фото з наслідками

Надзвичайники ліквідовують пожежу, яка виникла через падіння уламків.
Держслужба з надзвичайних ситуацій України опублікувала фото з наслідками російської нічної атаки на Київську область.
Відповідні фото з’явилися в телеграм-каналі ДСНС.
"Київщина: рятувальники ліквідовують пожежу, що виникла внаслідок падіння уламків під час ворожої атаки", – йдеться в заяві відомства.
Нагадаємо, в ніч проти 12 червня росіяни атакували Київську область дронами та ракетами. Уламки збитих цілей впали у двох районах області: пошкоджена низка об’єктів і спалахнула пожежа на промисловому обʼєкті.
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