Атака на Кременчук: мер міста розповів про наслідки

Атака на Кременчук 7 грудня / © Віталій Малецький

Росія цинічно у ніч проти 7 грудня атакувала Кременчук, наразі триває ліквідація наслідків та відбувається поетапне відновлення світла, води та теплопостачання.

Про це повідомив мер Кременчука Віталій Малецький у Telegram.

«Продовжується ліквідація наслідків обстрілу інфраструктури нашого міста. Безперервно працюємо, щоб якнайшвидше повернути в Кременчук світло, воду та тепло», — зазначив Малецький.

За його словами, водопостачання вже частково відновлюється завдяки автономним джерелам живлення. Наразі енергетики стабілізують мережу та поетапно відновлюють подачу електроенергії за графіками.

Мер підкреслив, що теплопостачання є найбільш складним завданням: «Воно потребує значних ресурсів та залучення резервних засобів, але фахівці вже виконують усе необхідне для його якнайшвидшого відновлення».

За словами Малецького, місто робить усе можливе, щоб упродовж цієї доби повернутися до звичного ритму життя. Мер подякував рятувальникам, енергетикам, працівникам водоканалу та теплових підприємств за їхню роботу: «У такі моменти важлива підтримка одне одного, бо тільки разом ми сильні!».

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Кременчуку після чергового масованого комбінованого удару по об’єктах інфраструктури зафіксовано перебої зі світлом, водою та теплом.