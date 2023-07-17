Атака на Кримський міст: на виїздах із півострова – кілометрові затори, скасовуються всі автобусні рейси (фото, відео)

За даними Google Maps, затор з автівок росіян, які тікають з Криму, зріс до 25 км.

Після вибухів на Кримському мосту з тимчасово окупованого півострова почали масово тікати росіяни.

Затори з машин із російськими номерами подекуди сягають десятків кілометрів.

Окупаційна влада запропонувала мешканцям Криму "альтернативний шлях" для виїзду з півострова. Він пролягає через тимчасово окуповані території України, де росіяни можуть "ближче познайомитися" з українською артилерією, пише 24 Канал.

"Альтернативний шлях" до материкової Росії через окуповані території / Фото: скриншот з відео

В бік Мелітополя вже утворився затор довжиною в понад 5 кілометрів.

У Маріуполі також затори на пів міста, і ситуація погіршується щохвилини.

Затори в Маріуполі після підриву Кримського мосту / Фото: Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

Загалом, за даними Google Maps, затор з автівок росіян на вечір 17 липня збільшився до 25 км.

За даними Google Maps, затор з автівок росіян на вечір 17 липня збільшився до 25 км / Фото: Google Maps

У Керчі сотні автомобілів чекають на поромну переправу. Така обстановка на Керченській переправі – останні п'ять годин.

У Керчі сотні автомобілів чекають поромну переправу

Хоча окупаційна влада заявляє, що "паніки нєт", проте їхні дії свідчать про зворотне. До прикладу, в Сімферополі вже скасували всі автобусні рейси до окупованих Донецька, Луганська та Маріуполя.

Росіянам обіцяють повернути гроші за квитки, проте не пояснюють причин скасування рейсів. Ймовірно, охочих втекти з Криму настільки багато, що окупаційна влада намагається хоч якось "втримати" людей.

Нагадаємо, на Кримському мосту в ніч проти 17 липня сталася “бавовна”. Це вже другий такий епізод на окупованому РФ півострові.

На Кримському мосту в ніч проти 17 липня сталася “бавовна” / Фото: Associated Press

Раніше аналітикиня Ольга Курносова пояснила, чому російські еліти радітимуть підриву мосту.

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