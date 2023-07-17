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Атака на Кримський міст: пороми перевозять через Керченську протоку лише вантажний транспорт

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Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Атака на Кримський міст: пороми перевозять через Керченську протоку лише вантажний транспорт

Пошкоджений Кримський міст після вибуху / Фото: Телеграм-канал Mash

Легкові автівки рухаються так званим сухопутним коридором, що пролягає через тимчасово окуповані території материкової України.

Поромною переправою через Керченську протоку після атаки на Керченський міст перевозить лише вантажний транспорт.

Про це повідомив Телеграм-канал “Кримський вітер”.

“Станом на 13:00 Керченська поромна переправа перевозить лише вантажний транспорт. Легкові автомобілі розвертають назад”, - йдеться в дописі.

Зазначається, що легкові автомобілі рухаються так званим сухопутним коридором, що пролягає через тимчасово окуповані території материкової України.

Нагадаємо, на Кримському мосту у ніч проти 17 липня сталася “бавовна”. Це вже другий такий епізод на окупованому РФ півострові.

Швидке відновлення переправи неможливе. На відновлення повноцінного руху потрібно щонайменше один-два роки. Складність робіт полягає в тому, що потрібно встановити кілька плит, відновити опори та провести повну перевірку всієї конструкції. Проте й це не гарантує, що використання мосту буде безпечним.

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Дата публікації
Перегляди
526
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