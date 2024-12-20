Атака на Кривий Ріг: кількість поранених зросла, пошкоджені 20 будинків (фото)

Серед постраждалих – 15-річна дівчина. Вона та двоє чоловіків госпіталізовані у стані середньої важкості.

Внаслідок атаки на Кривий Ріг у ніч проти 20 грудня кількість постраждалих зросла до шести. На місці ракетного удару закінчили аварійно-рятувальні та пошукові роботи.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Через ворожу атаку у Кривому Розі постраждали шестеро людей. Серед них – 15-річна дівчина. Вона та двоє чоловіків госпіталізовані у стані середньої важкості.

Лисак також повідомив про руйнування внаслідок удару.

"Частково зруйнований двоповерховий житловий будинок. Пошкоджені – 3 багатоквартирних і 17 приватних. Потрощені вікна в соціальному закладі. А ще – стаціонарному відділенні лікарні. Його пацієнтів перевели до інших медустанов", – йдеться у заяві.

Окрім того, побиті й понад 20 автомобілів.

Наслідки атаки на Кривий Ріг у ніч проти 20 грудня / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Наслідки атаки на Кривий Ріг у ніч проти 20 грудня / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Наслідки атаки на Кривий Ріг у ніч проти 20 грудня / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Наслідки атаки на Кривий Ріг у ніч проти 20 грудня / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Наслідки атаки на Кривий Ріг у ніч проти 20 грудня / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Нагадаємо, вночі у Кривому Розі ворог влучив балістичною ракетою в житлову двоповерхівку. Спершу було відомо про п’ятьох постраждалих.

Читайте також: