Атака на Кривий Ріг: кількість поранених зросла, пошкоджені 20 будинків (фото)

Серед постраждалих – 15-річна дівчина. Вона та двоє чоловіків госпіталізовані у стані середньої важкості.
Внаслідок атаки на Кривий Ріг у ніч проти 20 грудня кількість постраждалих зросла до шести. На місці ракетного удару закінчили аварійно-рятувальні та пошукові роботи.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Через ворожу атаку у Кривому Розі постраждали шестеро людей. Серед них – 15-річна дівчина. Вона та двоє чоловіків госпіталізовані у стані середньої важкості.
Лисак також повідомив про руйнування внаслідок удару.
"Частково зруйнований двоповерховий житловий будинок. Пошкоджені – 3 багатоквартирних і 17 приватних. Потрощені вікна в соціальному закладі. А ще – стаціонарному відділенні лікарні. Його пацієнтів перевели до інших медустанов", – йдеться у заяві.
Окрім того, побиті й понад 20 автомобілів.
Нагадаємо, вночі у Кривому Розі ворог влучив балістичною ракетою в житлову двоповерхівку. Спершу було відомо про п’ятьох постраждалих.
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