Атака на Кривий Ріг: ракета влучила в мікрорайон Олени Кравець, а Могилевська ховалася від вибухів

Ввечері, 12 березня, російські окупанти цинічно ракетами обстріляли Кривий Ріг, що на Дніпропетровщині.

Ворожий снаряд поцілив у багатоповерховий будинок. На жаль, є постраждалі та загиблі. Станом на ранок 13 березня внаслідок ракетного обстрілу загинуло четверо мирних мешканців. За медичною допомогою вимушені були звернутися 44 людини. Серед постраждалих є дев'ятеро дітей, двоє з яких перебувають у тяжкому стані в лікарні. У Дніпропетровській області 14 березня буде день жалоби.

Українські знаменитості відреагували на черговий воєнний злочин країни-агресорки Росії. Зірки розкритикували дії РФ та висловили співчуття всім постраждалим та рідним загиблих.

Анатолій Анатоліч

Шоумен, який родом з Кривого Рогу, висловив співчуття своїм землякам. Ведучий поділився, що ракети влучили неподалік від будинку, де він колись жив. Анатоліч наголосив, що до війни звикнути не можливо, і вона завжди буде поруч.

Пошкоджена внаслідок ракетного удару РФ багатоповерхівка в Кривому Розі. / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

"Ми переїхали на мікрорайон Східний коли мені було десь років 11. Звідти я їздив на швидкісному трамваї до 95 гімназії. Влітку ми ходили на солоне озеро між першим і другим східними мікрорайонами. А ввечері я любив пройтися кам'яними джунглями до продуктового магазина мого друга. Там була квартира моїх батьків, і я вже дорослим повертався з Києва в свій дім. Допоки батьки не переїхали ближче до мене і своїх онуків. І як у всіх молодих мікрорайонах там завжди було багато дітей. Та й зараз їх теж дуже багато. І от ракети влучають в сусідні будинки. А два роки тому окупанти не дійшли до мого будинку під Вишгородом кілька кілометрів. Війна ближче, ніж здається. Як би ми до неї не звикали. Співчуття моїм землякам", - висловився шоумен.

Наталія Могилевська

Співачка перебувала в місті, адже мала там концерт. Артистка чула гучні вибухи та ховалася від них в укритті. Згодом Могилевська дізналась про приліт в житловий будинок. Тож, артистка перервала концерт та поїхала допомагати постраждалим.

"Гучні вибухи просто зараз! Концерт не починаємо! Кривий Ріг, ми з тобою! Це був приліт у житлову багатоповерхівку. Наші співчуття всім постраждалим", - висловилася артистка.

Наталія Могилевська у Кривому Розі опинилася поруч з місцем вибуху

Олена Кравець

Акторка розповіла, що російські окупанти поцілили в мікрорайон, де минуло її дитинство. Кравець відкриває збір на допомогу постраждалим мешканцям.

"Це мікрорайон, де минуло моє дитинство. Тут досі живуть люди, з якими я росла. Тут неподалік моя школа. Я знаю цей будинок, цих людей. Я відкриваю збір на допомогу", - написала акторка.

Допис Олени Кравець

Катерина Осадча

Ведуча показала наслідки ворожої атаки, а також висловила співчуття всім постраждалим та родинам загиблих.

"Кривий Ріг…Співчуття всім родинам загиблих і здоров'я постраждалим", - висловилася ведуча.

Допис Катерини Осадчої

Наталка Денисенко

Артистка зазначила, що кожного разу боляче, коли окупанти обстрілюють будинки мирних мешканців. За словами Наталки, це просто жахливий біль.

"Кривий Ріг…Цей біль, наші люди…Не можливо просто осягнути, як так можна…", - написала акторка.

Допис Наталки Денисенко

Злата Огнєвіч

Виконавиця розкритикувала дії країни-агресорки, яка щодня вбиває невинних людей.

"Кривий Ріг, рідний…Ракетна атака забрала життя…Є важкі поранені, серед них – діти…Мої співчуття усім постраждалим. Тільки люта ненависть і біль…Проклинаю всіх, хто віддає накази, тисне кнопки пусків, спонсорує армію та країну-агресорку і вбиває українців", - обурилася артистка.

Допис Злати Огнєвіч

Андрій Бєдняков

За словами ведучого, через дії окупантів його просто переповнює лють. Утім, шоумен наголошує, що всю ненависть потрібно спрямовувати в донати, аби допомогти захисникам скоріше вигнати ворога з українських земель.

"Жахливі фотографії і відео з Кривого Рогу…Щирі співчуття постраждалим. Лють…Але всю лють треба в донати, це головний принцип", - зазначив шоумен.

Допис Андрія Бєднякова

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