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Атака на Кривий Ріг: виявилено ще одне місце удару, рівень води у підтоплених районах знизився

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Атака на Кривий Ріг: виявилено ще одне місце удару, рівень води у підтоплених районах знизився

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Напередодні російська армія завдала ракетних ударів по по гідротехнічних спорудах у Кривому Розі.

У ніч проти 15 вересня фахівці боролися з наслідками ворожої атаки, через яку рівень води на різних ділянках річки Інгулець піднявся від одного до двох метрів. Наразі рівень води у підтоплених районах почав спадати.

Про це повідомив керівник військової цивільної адміністрації Олександр Вілкул.

За його словами, наразі ще триває ліквідація аварії, але потік води значно зменшився. "Вночі проводився великий перелік заходів, починаючи від двох підривів дамби у районі Чорногорки, щоб збільшити пропускну спроможність, закінчуючи великими інженерними роботами", - пояснив він.

Загалом підтоплено 112 житлових будинків та дачних ділянок Інгулецького району.

Крім того, Вілкул повідомив, що було виявлено ще одне місце влучення російської ракети - водогін 600 мм. "Серйозна аварія, всю ніч працювали аварійні бригади. Вже йде ліквідація", - наголосив він.

Слід зауважити, що у Дніпропетровській ОВА повідомили, що РФ завдала ударів ракетами "Кинжал" та "Іскандер". 

Нагадаємо, що у Кривий Ріг 14 вересня прилетіли попередньо вісім російських крилатих ракет. Внаслідок атаки без води декілька районів міста. Росіяни завдали удару по гідротехнічним спорудам.

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