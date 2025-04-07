Атака на Кривий Ріг: з'явилися кадри з ресторану в момент прильоту

Місце удару по Кривому Рогу / © Суспільне

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Під удар росіян у Кривому Розі потрапив ресторан. Окупанти стверджували, що атакували місце, де буцімто збиралися українські командири та західні інструктори. Втім кадри свідчать про протилежне — це аж ніяк не військовий об’єкт.

Кадри оприлюднили у Мережі.

Дата публікації 14:45, 07.04.25 Кількість переглядів 165 Показали кадри з ресторану у Кривому Розі в момент прильоту 4 квітня

Моторошні кадри зафіксували всередині та ззовні ресторану. На відео ми не знайшли жодного військового. Так, росіяни вчергове цинічно брешуть, аби зняти з себе відповідальність за вбивства українців.

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Нагадаємо, 4 квітня внаслідок російського удару по Кривому Рогу загинули 20 цивільних осіб, серед яких дев’ять дітей. Цей обстріл став однією з найбільших трагедій міста за останній час.