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- Війна
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Атака на Кривий Ріг: з'явилися кадри з ресторану в момент прильоту
Ворог раз за разом гатить по мирних людях.
Під удар росіян у Кривому Розі потрапив ресторан. Окупанти стверджували, що атакували місце, де буцімто збиралися українські командири та західні інструктори. Втім кадри свідчать про протилежне — це аж ніяк не військовий об’єкт.
Кадри оприлюднили у Мережі.
Моторошні кадри зафіксували всередині та ззовні ресторану. На відео ми не знайшли жодного військового. Так, росіяни вчергове цинічно брешуть, аби зняти з себе відповідальність за вбивства українців.
Нагадаємо, 4 квітня внаслідок російського удару по Кривому Рогу загинули 20 цивільних осіб, серед яких дев’ять дітей. Цей обстріл став однією з найбільших трагедій міста за останній час.