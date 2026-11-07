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- Війна
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Атака на Київ та російські НПЗ: головні новини ночі 7 листопада 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 7 листопада 2026 року:
У російському Орлі після вибухів спалахнула пожежа: повідомляють про удар у районі заводу "Протон" Читати далі –>
У Києві уламки влучили в житловий будинок: Кличко повідомив про наслідки атаки Читати далі –>
Дрони атакують Саратов: біля НПЗ помітили яскраве полум’я Читати далі –>
У Ростові спалахнула пожежа біля заводу "Алмаз": що відомо Читати далі –>
Атака на Київ: серед трьох постраждалих є дитина (фото) Читати далі –>
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