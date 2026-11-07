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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
3847
Час на прочитання
1 хв

Атака на Київ та російські НПЗ: головні новини ночі 7 листопада 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Атака на Київ

Атака на Київ / © ДСНС

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 7 листопада 2026 року:

  • У російському Орлі після вибухів спалахнула пожежа: повідомляють про удар у районі заводу "Протон" Читати далі –>

  • У Києві уламки влучили в житловий будинок: Кличко повідомив про наслідки атаки Читати далі –>

  • Дрони атакують Саратов: біля НПЗ помітили яскраве полум’я Читати далі –>

  • У Ростові спалахнула пожежа біля заводу "Алмаз": що відомо Читати далі –>

  • Атака на Київ: серед трьох постраждалих є дитина (фото) Читати далі –>

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