Атака на Київ та російські НПЗ: головні новини ночі 7 листопада 2026 року

Де за п’яне водіння можна потрапити до в’язниці, а де передбачений штраф? Разом з адвокатом розбираємо покарання в Україні, країнах ЄС і США на тлі справи водія Tesla, якого тричі позбавляли водійських прав, а він все одно їздив Львовом.